Chủ quán karaoke “bật đèn xanh” cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Huế Phương (SN 1971) và Trần Thiện Tâm (SN 1985, cùng ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện khách sử dụng ma túy trong phòng karaoke.



Phương là chủ quán karaoke 368 (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), còn Tâm là nhân viên trong quán. Để thu hút khách, Phương “bật đèn xanh” để Tâm bán ma túy cho khách vào hát và để khách sử dụng ma túy tại chỗ. Từ việc buôn bán ma túy cho khách, lượng khách đến quán của Phương khá ổn định.

Đối tượng Phương, chủ quán karaoke và Tâm, đối tượng trực tiếp bán ma túy cho khách đến quán karaoke.

Tiếp nhận thông tin trình báo từ người dân, tối 9/3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an thị trấn Hậu Nghĩa tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke 368.

Có hàng chục khách đang hát karaoke tại các phòng. Kiểm tra nhanh, 33 đối tượng dương tính với ma túy. Đoàn kiểm tra đã đưa số đối tượng này về trụ sở làm rõ. Ngoài ra, đoàn công tác phát hiện trong người Tâm có chứa 4 gói nilon chứa ma túy đá và thuốc lắc nên bắt giữ Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận bán ma túy cho khách để kiếm lời.



Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn