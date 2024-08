Cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh với nguyên Chủ tịch huyện bị lừa đảo 171 tỷ đồng

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Trước đó, bà Nguyễn Thị Giang Hương thuộc tổ đại biểu huyện Nhơn Trạch đã có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương.

...



Trước đó nữa, bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đã trình báo cơ quan chức năng về việc bị một nhóm lừa đảo hù dọa, yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền. Do không có đủ số tiền lớn, bà Hương đã huy động từ người thân và bạn bè và bị nhóm tội phạm sử dụng nhiều thủ đoạn để xâm nhập vào tài khoản và rút đi số tiền 171 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định nhóm người Việt Nam với sự chủ mưu của người nước ngoài sống tại Campuchia đã sử dụng 109 tài khoản cấu kết với nhóm đối tượng trong nước thực hiện hành vi lừa đảo số tiền trên của bà Nguyễn Thị Giang Hương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".



Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn