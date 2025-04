Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sáng 2/4, tổ địa bàn quận 8, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Xóm Củi phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 người cùng 1 gia đình trong vụ cháy căn nhà cấp 4, trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong, trong đó có bé trai khoảng 5 tuổi.

Công an khám nghiệm hiện trường.

... Xe chữa cháy vẫn đang ở hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, sau tiếng nổ lớn, đám cháy bùng phát mạnh tại căn nhà cấp 4. Nghe tiếng hô hoán, người dân huy động hơn 20 bình chữa cháy đến dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Lúc cháy có 8 người trong nhà, 5 người thoát ra ngoài, 3 người bị mắc kẹt lại gồm 1 người đàn ông trên 40 tuổi, 1 người phụ nữ trên 30 tuổi và bé trai khoảng 5 tuổi. Tổ địa bàn quận 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh điều động phương tiện xuống hiện trường triển khai chữa lửa và ngăn không cho đám cháy lan sang dãy nhà cấp 4 lân cận. Sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế.

Bên trong căn nhà có 3 chiếc xe máy, 1 xe đạp điện bị cháy trơ khung. Tổ CNCH tiếp cận hiện trường phát hiện 3 thi thể trong nhà. Hiện trường được phong tỏa, xe cứu thương túc trực trước hiện trường đưa thi thể 3 nạn nhân đến bệnh viện.



Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn