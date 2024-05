Cháy công viên giải trí ở Ấn Độ, ít nhất 27 người chết, hầu hết là trẻ em

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngọn lửa bùng phát tại công viên giải trí ở thành phố Rajkot thuộc bang Gujarat của Ấn Độ hôm 25-5. Ủy viên cảnh sát Raju Bhargava cho biết đám cháy đã được kiểm soát và hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Nhân viên cứu hỏa Rajkot Ilesh Kher nói rằng, hơn 300 người đang ở trong ngôi nhà 2 tầng tại công viên khi ngọn lửa bùng phát vào dịp cuối tuần và nghỉ hè.

Ông Prabhav Joshi ở Rajkot cho biết: “Mọi người bị mắc kẹt khi công trình tạm thời tại cơ sở bị sập gần lối vào, khó thoát ra ngoài”.

Phải mất gần 1 giờ, đám cháy mới được dập tắt, hơn mười xe cứu thương chở những người bị thương đến bệnh viện.

Các quan chức sở cứu hỏa nói rằng, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện và cảnh sát tại hiện trường cho biết, thi thể của những người thiệt mạng bị đốt cháy, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn.

...

Ủy viên cảnh sát Raju Bhargava cho biết cảnh sát sẽ khởi tố chủ sở hữu công viên giải trí, Yuvraj Singh Solanki để điều tra về vụ hỏa hoạn.

“Cuộc điều tra sâu hơn sẽ diễn ra sau khi chúng tôi hoàn thành công tác cứu hộ cứu nạn”, ông Bhargava nói.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi cho biết, ông “vô cùng đau buồn về vụ cháy”. “Suy nghĩ của tôi hướng về tất cả những người đã mất người thân. Cầu nguyện cho những người bị thương”, ông Modi cho hay.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do thiếu tuân thủ các quy định an toàn. Hồi tháng 2 vừa qua, 11 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi 1 nhà máy sơn ở Thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: anninhthudo.vn