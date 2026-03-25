Chân dung ông chủ đứng sau "gia tộc buôn vàng" Bảo Tín Minh Châu là ai?

Ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) đã xây dựng Bảo Tín Minh Châu trở thành một trong những thương hiệu lớn trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Được biết đây là một trong 5 đại gia vàng nắm giữ thị trường vàng bạc đá quý tại Hà Nội gồm Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân và Bảo Tín Hoàng Long.

Cả 5 "trùm vàng" trên đều là anh, chị em ruột của một gia đình 6 người con trong gia tộc họ Vũ, là con của bà Lương Thị Điểm - người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho thương hiệu vàng Bảo Tín nổi tiếng khắp cả nước.

Là con cả của bà Lương Thị Điểm, ông Châu kế thừa nền tảng gia đình để phát triển thương hiệu riêng từ năm 1989, trước khi chính thức thành lập doanh nghiệp vào tháng 5/1995 trên cơ sở nâng cấp từ cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng).

Sau hơn 30 năm, doanh nghiệp này sở hữu 3 cơ sở tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc, nổi bật với sản phẩm vàng Rồng Thăng Long và lượng khách đông đảo trong hệ thống các thương hiệu “họ Bảo Tín”.

"Ông trùm buôn vàng" có xuất phát điểm từ thợ sửa xe

Được biết, từ năm 11 tuổi, ông đã biết kiếm tiền để trang trải nhu cầu ăn học và quần áo của bản thân. Năm 15 tuổi, sau giờ học ông sửa xe đạp, đi câu tôm, cua, cá để chia sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.



Năm 1971, khi đang học lớp 9, ông Vũ Minh Châu nhập ngũ, sau 6 năm sinh hoạt trong môi trường quân đội, ông rời quân ngũ. Ông từng có 8 năm làm công nhân tại Công ty Vận tải Thương nghiệp. Trước khi bắt đầu với cửa hàng kim hoàn đầu tiên, ông là thợ sửa chữa và khôi phục lại những chiếc xe lam cũ.

Ông từng chia sẻ với báo chí, vì gia đình ông chỉ buôn bán vàng theo hình thức trao tay chứ không chế tác nên ông tự học từ thợ kim hoàn cách đánh nhẫn. Ông tự mua đồ nghề về tập đánh, từ đánh nhôm, đồng sau đánh bạc, quen rồi thì chuyển sang vàng. Chiếc nhẫn vàng đầu tiên của ông mất khoảng 1 tháng để hoàn thiện.

Năm 1989, cửa hàng kinh doanh Bảo Tín Minh Châu đầu tiên ra đời tại 29 Trần Nhân Tông Hà Nội. Sau 6 năm, ông nâng cấp từ doanh nghiệp tư nhân lên Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Đến nay với hơn 30 năm phát triển, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã có hơn 5 cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và rất nhiều đại lý trải dài khắp miền Bắc.

Người đại diện pháp luật Bảo Tín Minh Châu đã chuyển giao cho người mới

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, đến tháng 5-1995 Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập chính thức trên cơ sở nâng cấp từ một cửa hàng vàng có trụ sở tại đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến năm 2018, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó ông Vũ Minh Châu góp 90,17%, phần còn lại do ông Vũ Phương Nam - con trai cả của ông Châu, hiện giữ chức phó giám đốc công ty - góp vốn.

Ông Châu là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu từ khi thành lập.

Tuy nhiên đến tháng 10 năm ngoái, vai trò người đại diện pháp luật đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giám đốc của doanh nghiệp này.

Về quy mô vốn, vào tháng 6-2024 Bảo Tín Minh Châu tăng vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng lên 300 tỉ đồng.

Ông Châu góp thêm 200 tỉ đồng, nâng tỉ lệ sở hữu lên 96,72%. Lúc này ông Nam giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 3,27%, dù số tiền thực góp không thay đổi.

Hiện nay thương hiệu Bảo Tín Minh Châu vẫn tập trung kinh doanh vàng theo truyền thống gia đình, với sản phẩm nổi tiếng là Vàng Rồng Thăng Long, được nhiều người dân và giới đầu tư tin dùng. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh trang sức kim cương, ngọc trai, đá quý…

Gây tranh cãi vì phát ngôn, vướng lùm xùm sau thanh tra

Trên hành trình kinh doanh, ông Vũ Minh Châu còn thành lập doanh nghiệp ngoài ngành vàng - đó là Công ty TNHH truyền thông Bảo Minh.

Ra đời tháng 7-2004 tại Hà Nội, công ty này có vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng. Hai cổ đông góp vốn gồm: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (do ông Châu đại diện) góp 99% vốn và ông Vũ Phương Nam nắm 1% còn lại.

Hoạt động một thời gian, đến năm 2019 ông Châu ký quyết định giải thể doanh nghiệp truyền thông này. Trong thông báo gửi cơ quan quản lý, ông cho biết công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh và tổ chức nhân sự.

"Các công ty hoạt động cùng lĩnh vực cạnh tranh quá gay gắt nên đơn vị này không muốn tiếp tục duy trì hoạt động nữa," ông Châu cho hay.

Gần đây ông Châu trở thành tâm điểm mạng xã hội sau những phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ, khi cho rằng phụ nữ không nên theo đuổi sự thành đạt, mà nên giữ gìn nét dịu dàng, tinh tế.

Chiều 25/3, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại ba cơ sở của Bảo Tín Minh Châu nằm trên phố Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút sự chú ý của đông đảo người dân khu vực. Đến hơn 15h, cảnh sát tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Hiện chưa có thông tin chính thức được phát ngôn từ phía cơ quan công an.

Tác giả: Nam An (T/h)

Nguồn tin: phunumoi.net.vn