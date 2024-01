Cầu thủ Trung Quốc bị đạp xước mặt, trọng tài vẫn làm ngơ

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh cầu thủ Trung Quốc bị đạp rách mặt.

Trọng tài gây ra nhiều tranh cãi ở Asian Cup 2023. Trận đấu giữa Lebanon và Trung Quốc (hòa 0-0) cũng có tình huống như vậy.

Trong pha tranh chấp ở phút 13, cầu thủ Lebanon giơ cao chân và theo đà va chạm, anh đáp gầm giày vào mặt của Dai Weijun (Trung Quốc) khiến tiền vệ này bị xước một vết lớn. Phía trên miệng của Dai Weijun có một vết rách.

...

Trọng tài thổi còi ngay lập tức, tuy nhiên lại không phải là quyết định thổi phạt đối với cầu thủ của đội bóng Tây Á mà là báo lỗi việt vị ở nhịp trước đó.

Hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp cho thấy VAR xem xét tình huống xem có phải là lỗi xứng đáng thẻ đỏ hay không. Quyết định cuối cùng là không có thẻ đỏ. Trọng tài chính cũng không xem lại băng hình.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo VTC News