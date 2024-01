Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có về đích đúng hạn?

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn nút giao với QL46B. Ảnh: Văn Dũng

Vướng cục bộ

Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam dài 49km, đi qua Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km), có 3 nút giao liên thông là nút giao đường N5, nút giao QL46B và nút giao QL8. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành xây lắp trong tháng 5/2024. Giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 11.157,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và nguồn vốn nhà nước tham gia hơn 6.067,7 tỷ đồng. Hợp đồng BOT ký giữa Bộ GTVT với liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Hòa Hiệp - Cienco4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - CTCP Đầu tư và xây dựng VINA2 và CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng là doanh nghiệp dự án (DNDA).

Vừa qua, Bộ GTVT cho biết, hiện dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đang chậm tiến độ so với đăng ký của doanh nghiệp. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, DNDA chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, làm tăng ca để bù tiến độ, đặc biệt phải đảm bảo nguồn lực tài chính.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 (Ban QLDA6) phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp. Thời gian tới, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục chậm tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6 căn cứ các quy định hợp đồng BOT đã ký, kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng BOT, đề xuất giải pháp xử lý theo quy định.

Một đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng.

Theo báo cáo ngày 12/1 của DNDA, đến nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã cơ bản hoàn thành trên toàn tuyến, đủ công địa để các nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điểm vướng cục bộ ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều, khó khăn tiếp cận các mỏ vật liệu đắp; nguồn đất đắp khó khăn, các nhà thầu phải lấy đất ở các mỏ xa dự án nên giá cả tăng cao hơn nhiều so với dự toán được duyệt. Cùng với đó, mặt bằng ở một số vị trí đường găng của dự án được bàn giao chậm (như rừng phòng hộ phía Bắc, phía Nam hầm Thần Vũ…).

Ngoài ra, một số vị trí thiết kế kỹ thuật chưa phù hợp dẫn tới trong quá trình thi công người dân phản đối đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công của nhà thầu. Một số vị trí nền đường đào (Km438+500 – Km438+681 do thi công và Km453+250 – Km453+500 do Hoà Hiệp thi công) do quá trình thi công làm nứt nhà dân, hiện nay người dân ngăn cản không cho nhà thầu thi công. Đoạn tuyến Km464+360 – Km464+460 cũng bị sụt lún nền đường bất thường, phải dừng thi công và tiến hành khoan địa chất bổ sung để đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng công trình ổn định lâu dài…

DNDA cho biết, đơn vị đã đề nghị với Ban QLDA6 hỗ trợ đẩy nhanh hơn nữa công tác GPMB những vị trí còn lại; khẩn trương làm trích đo, thực hiện đền bù GPMB bổ sung phần còn thiếu (khoảng 4.000m2) khu vực trạm thu phí QL46B. Đồng thời, đề nghị Ban QLDA6 đôn đốc chỉ đạo các bên sớm phê duyệt dự toán đối với những hạng mục điều chỉnh TKKT để ký phụ lục hợp đồng BOT, ký phụ bảng khối lượng…; hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà thầu công tác thanh toán để sớm có dòng tiền triển khai thi công đáp ứng tiến độ.

... Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua QL46A. Ảnh: Văn Dũng

Có về đích đúng hẹn?

Trao đổi với Nhadautu.vn, Đại tá Lê Minh Đức, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL02 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) cho biết, về nội bộ đang chỉ đạo đến ngày 30/4 sẽ thông xe kỹ thuật theo công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đại tá Lê Minh Đức, hợp đồng là đến 22/5 mới thông xe kỹ thuật, tuy nhiên, tất cả các văn bản mới nhất về mặt chỉ đạo từ Chính phủ trở xuống thì đến 30/4 phải thông xe kỹ thuật. "Mặt bằng thi công cơ bản đã xong, vật tư, vật liệu đã trình duyệt rồi, giờ chỉ mong thời tiết ủng hộ nữa thì sẽ đảm bảo tiến độ. Trên công trường, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp thi công đến 30/4 phải thông xe kỹ thuật", Đại tá Lê Minh Đức nói và cho biết, hiện đoạn do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công đã cơ bản, đạt gần 80% giá trị sản xuất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành gói thầu XL03 (Cieco4) thông tin, hiện nay tại gói XL03 do Cienco4 thi công đã đạt trên 70% sản lượng được giao và đang phấn đấu hoàn thành trước 30/4.

"Phía chúng tôi đang có vướng mắc đoạn Km438+500 – Km438+681 do người dân ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu cản trở thi công và đã tạm dừng 4 tháng nay. Mặc dù phía DNDA cùng chính quyền địa phương đã tiến hành giám định tổn thất, tích cực vận động người dân và đã có 59 hộ dân nhận tiền đền bù, tuy nhiên vẫn còn 6 hộ chưa đồng ý nhận tiền, yêu cầu đền bù quá mức hiện hành và cản trở thi công. Hiện, DNDA đang có văn bản đề nghị tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT có phương án hỗ trợ bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ", ông Hùng nói.

Các nhà thầu đang gấp rút thi công để về đích đúng hạn. Ảnh: Văn Dũng

Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng cho hay, hiện tiến độ của dự án đang rất tốt do thời tiết đang rất ủng hộ.

"Nếu thời tiết ủng hộ như thời gian qua thì dự án sẽ về đích đúng hạn. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm tâm thông xe đoạn Diễn Châu đến QL46B trong tháng 5 và đoạn còn lại sẽ thông xe vào khoảng tháng 9/2024, do đoạn này có nền đất yếu nên phải chờ độ nén", ông Việt nói.

Ông Việt cũng cho biết, thời gian tới, DNDA sẽ tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh điểm thuộc các đường găng của dự án như: Cầu Xuân Dương 1, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, hầm Thần Vũ, các vị trí đất gia tải trong phạm vi xử lý nền đất yếu; trình nguồn vật liệu nhựa, huy động trạm trộn, thiết kế cấp phối Bê tông nhựa các loại, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi lớp Bê tông nhựa trên cùng từ Bê tông nhựa thường sang sử dụng Polime.

Bên cạnh đó, rà soát hệ thống các trạm thu phí về quy mô và vị trí theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu có kế hoạch thi công sản xuất như: Đúc dải phân cách giữa, lưới thép chống chói, hàng rào lưới théo, các vật liệu về hệ thống an toàn giao thông; phối hợp với các địa phương, Ban QLDA 6 để đôn đốc GPMB những vị trí còn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục cấp phép các mỏ đất…

Tác giả: Văn Dũng