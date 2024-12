Cảnh sát ập vào khám xét một căn nhà sau thời gian dài theo dõi, bắt 3 nam nữ bên trong

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước đó vào trưa ngày 23/11, sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy Công an TP Bảo Lộc cùng các đội nghiệp vụ Công an thành phố đã bất ngờ đột kích kiểm tra căn nhà cho thuê trên đường Phan Đình Phùng (phường Lộc Tiến).

Căn nhà nơi phát hiện các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong căn nhà có 7 đối tượng (4 nam, 3 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh, kết quả cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Đặc biệt, qua khám xét căn nhà nói trên, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ 300 viên ma túy (dạng kẹo); 20 gói ny lon ma túy nước vui và khoảng 100 gram ma túy dạng khay. Tổng khối lượng ma túy các loại được cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ là gần 300 gram.

... Trần Hoàng Quân chỉ vị trí cất giấu ma túy.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Trần Hoàng Quân (30 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Lê Thị Thu Diễm (27 tuổi, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Đức Quỳnh (31 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ các hành vi “Tàng trữ” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

