Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng

Ngày 22-10, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), xác nhận sự việc nói trên và cho biết nhà trường đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau phản ánh của phụ huynh về việc Phó hiệu trưởng Phạm Minh Trung đã yêu cầu nhiều lớp dừng tiết học giữa chừng.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra sự việc



Theo phản ánh, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng của hai lớp này còn rác và lá cây. Ông Trung yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5 sáng 6-10, khi cho rằng "nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy nếu điều kiện học tập chưa đảm bảo".

"Giữa trưa nắng mà bắt các cháu ra sân quét rác, trong khi đang học tiết đầu tiên, là điều rất phản cảm. Dù có muốn nhắc nhở ý thức vệ sinh thì cũng không nên làm như vậy" - một phụ huynh lớp 8A3 bức xúc.

Phụ huynh cũng phản ánh thêm trong một tiết học môn Khoa học tự nhiên của lớp 6A1 do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Trung đã vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu đồ dùng, ông lớn tiếng quát và yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Hành động này khiến nhiều giáo viên và học sinh cảm thấy căng thẳng, còn phụ huynh thì cho rằng Phó hiệu trưởng đã lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Dũng cho biết việc yêu cầu học sinh dọn vệ sinh là nhằm nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường học đường. "Tuy nhiên, yêu cầu dọn vệ sinh trong giờ học là xử lý chưa khoa học, gây phản cảm. Nhà trường xin nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm, đảm bảo việc vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học của học sinh" - ông Dũng thừa nhận.

Về việc dừng tiết học lớp 6A1, ông Dũng cho biết theo quy định, nếu điều kiện dạy học không đảm bảo an toàn thì giáo viên được phép tạm ngừng và dạy bù, song cách ứng xử của ông Trung "chưa phù hợp".

"Ông Trung có cách nói hơi to, đôi khi khiến người nghe cảm thấy bị quát, dù không có hành vi xúc phạm. Nhà trường đã họp, góp ý để ông điều chỉnh cách ứng xử nhẹ nhàng, đúng mực hơn" - ông Dũng cho hay.

