Bộ Công an điều tra DN thuê người xếp hàng mua vàng bình ổn

Tại buổi họp báo về tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024, đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng bình ổn.

Theo đó, đối với nhóm đối tượng nghi vấn được thuê xếp hàng để mua vàng từ các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đại tá Nguyễn Tiến Trung cho biết hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

"Tất cả các cơ sở không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC có hành vi thuê người xếp hàng mua vàng tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước hoặc mua vàng miếng SJC trên thị trường với giá cao để tích trữ sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng đều vi phạm Nghị định số 89 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng", đại tá Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh.

Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Công an cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội xác định có 4-5 nhóm riêng biệt thuê người xếp hàng mua vàng bình ổn tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV tại Hà Nội.

Sau khi lấy được số xếp hàng và mua được vàng, các đối tượng sẽ tập trung lại giao cho người đứng ra thu gom. Một số người tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng khác để xếp hàng mua vàng.

Giữa tháng 6, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã lập 3 tổ công tác kiểm tra cửa hàng trên, phát hiện chồng của chủ tiệm đang mua một lượng vàng SJC của một cá nhân với giá 81 triệu đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, không hóa đơn chứng từ. Trong khi đó, cửa hàng vàng này không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ với một số mặt hàng trang sức mỹ nghệ bày bán. Tổ kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ tang vật vi phạm là một lượng vàng SJC và 232 nhẫn trang sức vàng, 48 nhẫn trang sức trắng.

Tương tự, khi kiểm tra cửa hàng vàng khác trên phố Hà Trung, cảnh sát phát hiện doanh nghiệp đang mua một lượng vàng SJC từ một cá nhân.

"Việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đã có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, phía Bộ Công an đánh giá.

