BMW 5 Series và X4 'gây choáng' khi giảm tới gần 500 triệu đồng

Cụ thể, khách mua mẫu xe BMW X4 M Sport 2023 sẽ được ưu đãi 480 triệu đồng, đưa mức giá thực tế của xe về mức 2,519 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những mức ưu đãi sâu nhất từng ghi nhận đối với mẫu SUV coupe này tại Việt Nam.

Thuộc dòng Sport Activity Coupe (SAC), BMW X4 chia sẻ nền tảng khung gầm với X3 nhưng mang kiểu dáng thể thao, năng động hơn. Xe được trang bị động cơ xăng I4 2.0L tăng áp, sản sinh 184 mã lực và 300 Nm mô-men xoắn. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Không chỉ X4, dòng sedan hạng sang BMW 5 Series cũng đang được ưu đãi từ 240 - 465 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, bản 520i M Sport 2023 có giá niêm yết 2,359 tỷ đồng, nay chỉ còn 2,119 tỷ đồng. Trong khi đó, bản 530i M Sport 2022 được ưu đãi tới 465 triệu đồng, giá xe sau ưu đãi chỉ còn 2,354 tỷ đồng.

Nằm dưới nắp capo của 520i M Sport là động cơ I4 2.0L tăng áp, cho công suất 184 mã lực, kết hợp hộp số Steptronic 8 cấp. Ở bản cao cấp 530i M Sport xe vẫn được trang bị động cơ I4 2.0L tăng áp nhưng được tinh chỉnh công suất đạt 252 mã lực, mang đến trải nghiệm thể thao và phấn khích hơn, phù hợp với khách hàng ưa cảm giác lái.

