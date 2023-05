Bình Dương: Chó pitbull cắn xé cụ bà tử vong trước sự bất lực của người thân

Ngày 18-5, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ chó Pitbull nặng 40kg tấn công một cụ bà đến tử vong.

Nạn nhân là cụĐặng Thị V. (82 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 17-5, chị Trần Thị Thanh T. (44 tuổi, con gái cụ V.) dắt chó pitbull được gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài cho ăn.

Thời điểm này, cụ V. đang ngồi trên võng, cách vị trí cho chó ăn khoảng 15m, do lớn tuổi, lại bị lẫn nên cụ V. ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra khiến chó hoảng loạn, sau đó đã lao vào trong nhà cắn xé. Vì sức yếu, cụ V. ngã xuống nền nhà rồi bị con chó tiếp tục cắn vào đầu.

...

Phát hiện sự việc, chị T. chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng do thể trạng chó pitbull to lớn nên không thể kéo được.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường



Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan, tiến hành làm rõ. Chi cục thú y TP Dĩ An cũng cử người tới hỗ trợ gây mê con chó để phục vụ điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận khu vực xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4, phía trước có sân bằng bê tông, trong nhà có chuồng chó với kết cấu khung sắt, nuôi nhốt 2 con chó, pitbull và becgie.

Thượng tá Đàm Bảo Quân cho biết chó pitbull là động vật nguy hiểm, thời gian qua lực lượng công an đã tuyên truyền nhiều cho bà con về cách nuôi nuôi nhốt nhằm tránh trường hợp chó tấn công, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, cũng như nhắc nhở người dân không để vi phạm pháp luật một cách vô ý khi nuôi loài động vật này.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động