Biết chồng nảy sinh tình cảm với bạn thân, người vợ có màn xử lý bất ngờ

Quyết định này được đưa ra một cách công khai và với sự đồng ý của người vợ cả, theo Mothership.

Câu chuyện gần đây lan truyền rộng rãi trên TikTok sau khi người chồng chia sẻ đoạn video về cuộc hôn nhân thứ hai của mình, đã làm dấy lên cuộc tranh luận về chế độ đa thê, lòng tin và ranh giới tình cảm trong hôn nhân.

Người vợ cả, Shuhadah Jaafar, cho biết ban đầu cô rất đau khổ khi chồng mình, Muhammad Azizi Zakaria, nói rằng anh ta đã nảy sinh tình cảm với bạn của cô và muốn cưới người phụ nữ ấy.

Shuhadah nói: "Khi tôi phát hiện ra chồng mình có tình cảm với bạn tôi và muốn cưới cô ấy, tất nhiên là tôi rất buồn".

Muhammad Azizi Zakaria cùng 2 người vợ. Ảnh: azizizakaria1225



Theo tờ Harian Metro, Shuhadah cho biết thêm rằng cô đã dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về tình hình.

Shuhadah quen biết người vợ thứ hai của chồng, Nor Azura Mohd Azmin, sau khi đặt mua quần áo từ cửa hàng của Nor và hai người sau đó trở thành bạn bè, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau tại các sự kiện.

Shuhadah thừa nhận đã rất sốc khi chồng cô nói người phụ nữ mà anh ta muốn cưới chính là Nor Azura. Cuối cùng cô đã đồng ý.

Shuhadah cho biết chồng cô giải thích rằng ý định tái hôn của anh không phải xuất phát từ dục vọng mà vì anh cùng Nor Azura điều hành một công việc kinh doanh và muốn làm điều mà anh tin là đúng đắn. Anh xin phép vợ được kết hôn lần hai theo đúng quy định của Tòa án Hồi giáo Syariah để "không vi phạm ranh giới đạo đức và tôn giáo".

"Chồng tôi và vợ lẽ đã có tình cảm với nhau rồi, nên tôi đã đồng ý vì chuyện tình cảm không dễ dàng gì", Shuhadah nói.

Sau đó, Shuhadah trực tiếp xuất hiện tại tòa án để ủng hộ đơn xin kết hôn của chồng. Lễ cưới diễn ra giản dị ngay tại ngôi nhà chung của họ.



Shuhadah khẳng định việc cô công khai câu chuyện không phải để cổ súy chế độ đa thê, mà để nhấn mạnh sự minh bạch trong hôn nhân.

"Đừng chọn con đường dễ dàng là kết hôn bí mật hay lén lút ra nước ngoài. Sự dối trá chỉ khiến tổn thương chồng chất", người vợ nhắn nhủ.

Thông tin thêm trên tờ VNexpress, tại Malaysia, luật pháp có sự phân chia rõ rệt dựa trên tôn giáo. Đối với người không theo đạo Hồi, Luật Cải cách (Hôn nhân và Ly hôn) năm 1976 quy định chế độ một vợ một chồng bắt buộc.

Tuy nhiên, với cộng đồng người Hồi giáo (chiếm đa số dân số), Luật Gia đình Hồi giáo cho phép nam giới cưới tối đa bốn vợ. Việc này phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như được chấp thuận của Tòa án Hồi giáo Syariah; Chứng minh trước tòa rằng mình có đủ khả năng tài chính để lo cho tất cả các bà vợ và con cái (nhà cửa, sinh hoạt phí...); Cam kết đối xử công bằng (về vật chất, thời gian, tình cảm) giữa các vợ; và cuối cùng là phải hỏi ý kiến của vợ cả.

Việc hỏi ý kiến vợ cả không bắt buộc ở một số bang nhưng thái độ và sự chấp thuận của người này là yếu tố quan trọng để thẩm phán xem xét tính "cần thiết và hợp lý" của cuộc hôn nhân mới.

Những năm gần đây, các tòa án Syariah tại Malaysia ngày càng thắt chặt các quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, khiến việc cưới thêm vợ trở nên khó khăn hơn và thường chỉ phổ biến ở giới có điều kiện kinh tế.

