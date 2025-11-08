Tác giả: Thanh Long
Nguồn tin: Báo Người Lao động
Một đám cưới ở Ấn Độ đã trở nên hỗn loạn sau cuộc ẩu đả giành món gà rán giữa gia đình cô dâu và chú rể. Nhiều người bị thương, buộc cảnh sát phải can thiệp.
Bi kịch tiệc cưới ở Ấn Độ: 15 người bị thương vì ẩu đả giành ăn gà rán
