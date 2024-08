Bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán karaoke

Công an huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội mới đây đã triệt phá ổ nhóm chứa mại dâm trong quán Karaoke tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Theo đó, vào hồi 0h15' ngày 14/5, Công an huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke có địa chỉ ở thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại phòng hát VIP 3 của quán. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại quán thông qua quản lý quán là Long Nhất Mưu (SN: 2004; hộ khẩu Xuân Hòa, Bảo Yên, Lào Cai) và nhân viên lễ tân Trần Văn V (SN 2007 có hộ khẩu thường trú ở Tân Dương, Bảo Yên, Lào Cai).

Đối tượng Long Nhất Mưu

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn V về tội danh Chứa mại dâm.

Về phần Long Nhất Mưu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã nhiều lần triệu tập đối tượng nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, chưa rõ đi đâu.

Công an Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Hoài Đức (Đ/c Nguyễn Văn Phương - SĐT 0382467999) hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn