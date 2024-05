Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số đối tượng thường xuyên sử dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động mại dâm trên địa bàn TP Đồng Xoài nên đã lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này.

Nhà nghỉ Đoàn Gia nơi lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.



Khoảng 14h chiều 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đoàn Gia, tại khu phố 3, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài. Nhà nghỉ này do Đoàn Văn Lý (SN 1995, HKTT xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) quản lý. Công an phát hiện tại các phòng số 1, 2 và 7 có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

... Đối tượng Đoàn Văn Lý tại cơ quan điều tra.



Qua làm việc, các đối tượng bán dâm khai nhận được Đoàn Văn Lý gọi đến nhà nghỉ để bán dâm cho khách. Tại cơ quan Công an, Đoàn Văn Lý khai, nhà nghỉ Đoàn Gia được Lý thuê lại để kinh doanh. Do hoạt động nhà nghỉ ế ẩm nên Lý đã vào các trang web “đen” và mạng xã hội tìm kiếm số điện thoại của những cô gái bán dâm ở khu vực Đồng Xoài để giới thiệu cho khách trọ mua bán dâm. Ngoài việc thu tiền phòng, Lý còn thu thêm tiền công từ hoạt động này.



Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn