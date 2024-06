Cưỡng dâm bạn học, gã thanh niên còn quanh co chối tội

TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Hữu Duy (20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) về các tội Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản vào ngày 21/6.

Theo bản án sơ thẩm, Duy và chị Đỗ Mai Thùy T. là bạn học chung trường, chơi với nhau từ năm cấp 2.

Tháng 12/2022, Duy nghe một người bạn kể về việc chị T. bị lộ clip quan hệ tình dục với bạn trai. Lợi dụng điều này, Duy nảy sinh ý định xấu với chị T. nên đã tạo một trang web giả, tải nhiều thông tin của chị T. lên trang web này.

Tiếp đến, Duy đến gặp chị T. và nói dối rằng có đường link do một hacker xâm nhập, chứa cảnh chị T. quan hệ với bạn trai. Để chị T. tin tưởng, Duy cũng cho biết trong đường link còn có cả clip Duy quan hệ với bạn gái, nhằm uy hiếp tinh thần của chị T..

Biết chị T. lo lắng, Duy nói hacker yêu cầu Duy và T. quan hệ tình dục, quay lại clip rồi gửi cho hacker, nếu không đồng ý phải đưa từ 1-3 triệu đồng để Duy đưa lại cho hacker, nếu không thực hiện sẽ bị tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Bị cáo Duy còn đưa chị T. về nhà trọ rồi cho xem trang web giả được Duy tạo lập trước đó, có chứa thông tin của chị T.. Đồng thời, Duy còn nói điện thoại của T. đã bị theo dõi nên không được nói việc này cho ai biết.

Lo sợ bị hacker tung clip cảnh quan hệ tình dục của mình lên mạng xã hội, nên từ tháng 12/2022 -3/2023, T. đồng ý để cho Duy quan hệ tình dục 4 lần và chuyển cho Duy 2,5 triệu đồng để Duy đưa cho hacker. Với những clip quay lại sau mỗi lần quan hệ với chị T., Duy thường coi lại rồi xóa bỏ.

Đến đầu tháng 4/2023, Duy tiếp tục nói chị T. đưa tiền và quan hệ tình dục để quay clip gửi cho hacker. Tuy nhiên, chị T. nói đang bị bệnh và cũng không có tiền để đưa cho Duy. Thời điểm này, chị T. vẫn chưa biết bị Duy lừa. Đến cuối tháng 5, chị T. hẹn đưa tiền cho Duy, nhưng thấy chị T. bị bệnh nên Duy không nhận tiền.

Sau lần này, chị T. nghi ngờ việc Duy lừa mình nên đã đến công an trình báo sự việc. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Hóc Môn xác định Duy có hành vi phạm tội nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Duy để điều tra.

TAND huyện Hóc Môn sau đó xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Cao Hữu Duy 3 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng dâm và 1 năm 6 tháng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 5 năm tù.

Cho rằng bản án nặng, Duy đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại cũng có kháng cáo, đề nghị tăng án đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Duy không thừa nhận hành vi phạm tội mà viện nhiều lý do để lý giải cho việc mình cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản của chị T.. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Duy đã phải thừa nhận hành vi phạm tội và xin được pháp luật khoan hồng.

Còn chị gái của nạn nhân khi được tòa hỏi đã tỏ ra rất bức xúc về những gì Duy đã gây ra. Theo chị gái của T., những việc Duy làm đã để lại những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển bình thường của em gái, đến nay chưa thể hòa nhập với cuộc sống. Chị gái của T. cũng mong tòa tuyên mức án nghiêm khắc với Duy.

Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới thân thể, tài sản của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Xét mức án sơ thẩm tuyên phạt Duy là chưa thích đáng, cần có một mức án nghiêm khắc hơn với Duy mới đủ tác dụng giáo dục riêng với bị cáo, và răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo Duy, chấp nhận kháng cáo của bị hại, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tăng hình phạt đối với Cao Hữu Duy từ 3 năm 6 tháng tù lên 4 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng dâm, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo Duy phải chịu cho cả 2 tội là 6 năm tù.

