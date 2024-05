Bắt khẩn cấp 1 cô giáo liên quan vụ trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô

Thông tin cập nhật vào đêm qua (29/5), liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi tại Thái Bình tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cán bộ điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.



Bước đầu xác định, khoảng 6 giờ 20 ngày 29/5, anh N.V.L (sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) điều khiển xe ôtô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L. mở cửa xe cho giáo viên và học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, anh L. điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường thì phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình.

...

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu bé đến đón thì mới phát hiện ra sự việc thương tâm. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ hơn nguyên nhân cháu bé ở Trường mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) đã tử vong của vụ việc đau lòng này, phóng viên Chuyển động 24h đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình để có những thông tin ban đầu về vụ việc đau lòng này.

Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an Thành phố Thái Bình cho biết: "Công an Thành phố Thái Bình đã triển khai điều tra, khám nghiệm tử thi. Nhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết thì nắng nóng, trong dạ dày không có chức năng. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp thì chúng tôi nhận định cháu bị suy hô hấp".

"Ngay ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Các lệnh đã được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn" - Thiếu tá Phan Minh Hoàng cho biết.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vtv.vn