Xác minh vụ việc c.háu b.é 5 tuổi bị ‘bỏ quên’ trên xe đưa đón học sinh

Tối 29/5, trao đổi với PV Báo Công lý, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo về một trường hợp bé 5 tuổi bị “bỏ quên” trên xe đưa đón học sinh của Trường mầm non H.N và đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh Thái Bình xác minh, điều tra và làm rõ tin báo nói trên.

Chiếc xe tại hiện trường được người dân chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, tối cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung về việc một bé học sinh mẫu giáo 5 tuổi bị “bỏ quên” từ sáng 29/5 đến chiều tối cùng ngày trên xe đưa đón học sinh của Trường mầm non H.N, xã Phú Xuân, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo bài đăng, sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã tiến hành phá cửa, giải cứu cháu bé và đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Chiếc xe được cho là chở và để quên cháu bé, người dân đã phá cửa để giải cứu cháu.

Sau khi thông tin được đăng tải, bài đăng đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận và được lan truyền với tốc độ “chóng mặt”.

Hiện tình trạng nạn nhân cũng như thông tin cụ thể về vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ.

