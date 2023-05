Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 2 bánh heroin

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 7/5, tại vực tràn Khe Lét (thuộc địa phận thôn 11, xã Sơn Hồng), Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Hương Sơn) chủ trì phối hợp với Công an xã Sơn Hồng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám xét người và hành lý, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin, 2 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

...

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban khai nhận vận chuyển thuê số heroin nói trên cho một đối tượng người Lào sang Việt Nam để lấy tiền công 500 USD.