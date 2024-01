Bắt giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Nguyễn Thế Bình

Ông Nguyễn Thế Bình - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ngày 17-1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thế Bình (49 tuổi, thường trú TP Hà Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thời điểm bị bắt, ông Nguyễn Thế Bình đang giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Theo công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Thế Bình trong quá trình tổ chức mua sắm, cấp trang thiết bị cho các trường học năm 2019 và 2020 đã có nhiều hành vi sai phạm.

Trong đó có hành vi cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Hành vi sai phạm của ông Bình đã gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 10-1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Văn Sử (65 tuổi, trú tại TP Hà Giang, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Tiến Bằng (58 tuổi, trú tại TP Hà Giang), nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, để điều tra về hành vi trên.

Hồi tháng 12-2023, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền (54 tuổi, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và bà Vũ Thị Thu Hòa (53 tuổi, cựu kế toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

