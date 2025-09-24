Barca chốt giá mua đứt Rashford

Rashford có cơ hội khoác áo Barca lâu dài.



Theo các nguồn tin, Barca sẵn sàng chi khoảng 26 triệu euro để mua đứt Marcus Rashford, mức giá thấp hơn 9 triệu euro so với đề xuất từ Manchester United.

Dù không còn coi Rashford là nhân tố không thể thay thế, đội bóng Anh vẫn muốn thu về một khoản phí xứng đáng. Ở chiều ngược lại, nguyện vọng được ở lại Camp Nou của Rashford có thể tạo nên khác biệt trong bàn đàm phán.

Tại Old Trafford, Rashford đã không có chỗ đứng trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Ngược lại, cầu thủ 27 tuổi đã nhanh chóng khẳng định tầm ảnh hưởng trong màu áo Barcelona.

Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Rashford được trao cơ hội và đáp lại bằng những màn trình diễn ấn tượng. Đáng chú ý nhất là ở Champions League, khi anh ghi hai bàn quyết định trong chiến thắng trước Newcastle, qua đó trở thành điểm tựa quan trọng trên hàng công Barca trong khoảng thời gian Lamine Yamal dính chấn thương.

Khả năng thi đấu linh hoạt của Rashford, có thể chơi cả hai cánh hoặc đá trung phong, giúp Flick dễ dàng xoay chuyển chiến thuật. Sự đa dạng trong phong cách, cùng với tốc độ và khả năng dứt điểm, khiến tuyển thủ Anh trở thành một tài sản quý giá cho "Blaugrana"

Trong bối cảnh Barcelona đang tìm cách tái thiết đội hình nhưng vẫn chịu áp lực tài chính, việc bỏ ra 26 triệu euro cho một cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp được xem là thương vụ hời. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là mức giá mà Manchester United yêu cầu.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn

