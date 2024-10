Theo bản tin cập nhật lúc 8 giờ (giờ địa phương) của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão Trami cách Baler, tỉnh Aurora 310 km về phía Đông hay cách Infanta, tỉnh Quezon 310 km về phía Đông Bắc.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Tiwi, Albay do bão Trami. Ảnh: Inquirer



Cơn bão kèm theo gió mạnh nhất lên đến 85 km/giờ và gió giật lên đến 105 km/giờ. Trước đó, trong bản tin thời tiết lúc 5 giờ (giờ địa phương), bão Trami đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với vận tốc 25 km/giờ.

Dự báo thời tiết cho thấy cơn bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc trong 24 giờ tới trước khi chuyển hướng chủ yếu sang phía Tây trong thời gian còn lại của giai đoạn dự báo.

Bão Trami tiếp tục mạnh lên, ảnh hưởng nặng Philippines

Bão Trami có khả năng đổ bộ vào Isabela hoặc phía Bắc Aurora vào tối 23-10 hoặc sáng 24-10 và có thể ra khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines vào tối 25-10.

Theo PAGASA, bão Trami sẽ di chuyển qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và xuất hiện trên vùng biển phía Tây của Khu vực Ilocos vào chiều 24-10.

Lũ lụt dữ dội đã nhấn chìm một con đường tại Barangay Batasan ở Makilala, Cotabato - Philippines. Ảnh: Inquirer



Trong khi đó, nhiều khu vực ở Luzon, Visayas và Mindanao bắt đầu chịu tác động tiêu cực của bão Trami gây lũ lụt và lở đất, buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Hoạt động đi lại trên biển bị đình trệ khiến hàng trăm hành khách và tàu thuyền mắc kẹt tại các cảng biển.

Nhiều trường học, văn phòng và hoạt động kinh doanh cũng phải tạm dừng. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia (NDRRMC) hôm 23-10 cho biết hơn 382.000 người trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Trami.

Trong báo cáo lúc 8 giờ (giờ địa phương) ngày 23-10, cơ quan này báo cáo tổng cộng có 382.302 người, tương đương với 77.910 gia đình, bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Các quan chức ứng phó thảm họa cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì tác động đầy đủ của biến động thời tiết vẫn chưa được cảm nhận ở các địa phương khi cơn bão dự kiến đổ bộ vào đất liền ở Isabela trong ngày 23-10 hoặc ở Aurora vào ngày 24-10.

