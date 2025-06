Cảnh tượng sốc: Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam ngập trong mưa lũ, BTC ra thông báo khẩn trong đêm

Sau 4 tháng tìm kiếm, trải qua các thử thách ở các tỉnh thành lớn trong nước, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 sắp bước vào đêm thi quyết định. Theo thông báo từ ban tổ chức cuộc thi, đêm Chung kết Hoa hậu Việt nam 2024 sẽ diễn ra vào tối 14/6 tại sân khấu mặt nước bên bờ sông Hương thuộc TP. Huế. Từ hôm 7/6, ban tổ chức đã bắt đầu thực hiện lắp ráp, còn hứa hẹn đây sẽ là không gian biểu diễn hoành tráng, mãn nhãn cho các thí sinh.

Tuy nhiên, từ khuya 11/6 đến hiện tại (chiều 12/6), tại TP. Huế liên tục có mưa lớn trên diện rộng. Một số khu vực như thị xã Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang bị ngập úng. Theo dự báo, trong hai ngày 12 – 13/6, Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 200 mm, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 300 mm. Chính vì tình hình thời tiết bất lợi này, công tác chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam khiến nhiều người quan tâm.

Theo ghi nhận tại Huế vào chiều ngày 12/6, khu vực nơi đang dựng sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 đang tiến hành tháo dỡ, di dời các thiết bị. Ngoài hàng trăm nhân viên từ ban tổ chức thì còn có các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an đã có mặt để hỗ trợ. Mọi công tác đang được diễn ra gấp rút và khẩn trương.

Your browser does not support the video tag.

Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 bị tháo dở do ảnh hưởng của bão (Nguồn: Hiệp Huế)

2 ngày trước thềm Chung kết, mưa bão xuất hiện khiến công tác chuẩn bị gặp khó khăn

Nước dâng cao làm nhiều khu vực sân khấu bị ngập sâu

Hàng trăm người đang đội áo mưa, khẩn trương dọn dẹp sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2024

Hôm nay đã là ngày 12.6, nghĩ là chỉ còn 2 ngày sẽ đến đêm thi quan trọng. Trước vòng thi cuối cùng này, các thí sinh còn phải tập luyện và tổng duyệt, vì thế việc sân khấu gặp vấn đề như thế này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Hiện tại, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chưa có thông báo mới liên quan đến chuyện tổ chức đêm Chung kết.

Trước đó, BTC Hoa hậu Việt Nam giới thiệu về sân khấu: "Sân khấu năm nay được đặt ngay bên bờ nam sông Hương, cạnh Trường Quốc học Huế lịch sử, bao quanh là công viên xanh mát và những biểu tượng di sản nổi tiếng. Dưới đây là toàn cảnh của sân khấu nổi và khán đài với quy mô 6.000 chỗ ngồi đang dần được hoàn thành".

Sân khấu Hoa hậu Việt Nam "chìm" trong nước

Cảnh tượng khiến nhiều khán giả hoang mang

...

Nước ngập sâu khiến nhiều khu vực sân khấu bị hư hỏng

Hình ảnh sân khấu khi bắt đầu lắp đặt được ban tổ chức chia sẻ cách đây 5 ngày

Cũng trong tối 12/6, Hoa hậu Hương Giang - đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam bất ngờ đưa ra thông báo mới. Trên trang cá nhân, Hương Giang chia sẻ: " Gần 2496m2 diện tích toàn sàn, sàn sân khấu trình diễn 1296m2. Hơn 800m2 led thường và led lưới. Hệ thống bàn xoay bàn nâng và hồ nước thực cảnh, gần 2500 thiết bị ánh sáng cùng khán đài hơn 6000 chỗ ngồi và rất rất nhiều sự chuẩn bị khác cũng đành tắm mình trên sông Hương dưới sự ảnh hưởng của cơn bão số 1. Hiếm khi có những cơn mưa như thế này vào mùa khô tháng 6 tại đây.

Xúc động khi chứng kiến sự chỉ đạo của UBND Thành phố Huế, cùng với BTC Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media khẩn trương huy động lực lượng để giúp đỡ và đảm bảo an toàn cho người và của. Nhìn công sức tập luyện của thí sinh, hàng trăm con người của các ekip, các thiết bị phải gỡ xuống dưới cơn mưa không ngớt mà không cầm được nước mắt. Giờ phút này chỉ mong mọi người ở tất cả mọi nơi đang chịu ảnh hưởng của bão bình an.

Chúng ta có thể vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng sự đoàn kết và quyết tâm to lớn để tổ chức một đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam thành công vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Biết ơn công sức của tất cả mọi người, của các chiến sĩ lực lượng quân đội và công an địa phương, tự hào vì được là 1 phần nhỏ bé trong hành trình này. Hẹn mọi người tại đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam lịch sẽ được cập nhật sớm nhất".

Các chiến sĩ lực lượng quân đội và công an địa phương hỗ trợ di dời các thiết bị giữa mưa bão

Hoa hậu Việt Nam 2024 là mùa giải đặc biệt đánh dấu hành trình hơn 35 năm của một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm một cô gái đẹp về ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Nói về chất lượng các cuộc thi năm nay, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận định: “Các thí sinh bước vào Chung khảo đạt chất lượng cao, xuất sắc cả về nhan sắc, trí tuệ lẫn tài năng. Gần 99% thí sinh là sinh viên, tốt nghiệp đại học trong đó đông đảo thí sinh đến từ các trường đại học lớn, danh giá. Kết quả nhân trắc học cho thấy vẻ đẹp hài hòa, nhiều chỉ số nổi bật cả về chiều cao chạm ngưỡng 1m80. Một số thí sinh có hình thể đáng mơ ước. Nhiều thí sinh có thể nói thành thạo hai, ba thứ tiếng, nhiều bạn có tài lẻ như hát, múa, thuyết trình… Điều đáng mừng nhất là các bạn đều rất tự tin. Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm những nhan sắc xứng đáng mà còn hướng đến những cô gái có trái tim ấm áp, có trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều ứng viên sẻ chia những câu chuyện cảm động, truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến”.

Theo dự kiến, chỉ còn ít ngày nữa Thanh Thuỷ - Ngọc Hằng - Thuỳ Linh sẽ kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn