Bảo mẫu bạo hành bé 1 tháng: 'Thật sự từ tâm tôi không có ác ý với cháu'

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt, anh Nguyễn Văn B. thuê Vũ Khánh Chi (SN 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) làm giúp việc chăm sóc con mới đẻ (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh). Chi được thuê khoảng 1 tháng nay. Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2h cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con của anh B. Vì vậy, anh B. yêu cầu Chi đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Anh B. cho biết sức khoẻ cháu bé ổn định, không có thương tích. Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản ghi nhận nội dung vụ việc trên, báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, xác minh.