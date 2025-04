Bài toán Công Phượng cho HLV Kim Sang-sik

Công Phượng quá nổi bật

ĐT Việt Nam đang đếm ngược ngày thi đấu với Malaysia, trong khuôn khổ lượt 2 vòng loại Asian Cup 2027. Thể thức chỉ lựa chọn đội mạnh nhất trong bảng đấu giành vé dự vòng chung kết khiến cả Việt Nam và Malaysia xem đây như trận cầu "sinh tử". HLV Peter Cklamovski của Malaysia yêu cầu đội tuyển tập trung từ 16/5, tức là gần 1 tháng so với mốc so tài với Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Ông yêu cầu LĐBĐ Malaysia rút lại Sergio Aguero và Dominic Tan khỏi danh sách tham dự ASEAN All Stars, đồng thời đẩy tiến trình nhập tịch cho 2 cầu thủ Hector Hevel, Gabriel Palmero. Sự chuẩn bị cặn kẽ về lực lượng và thời gian hội quân cũng đủ thấy Malaysia khát thắng Việt Nam đến thế nào.

Công Phượng bùng nổ ở Bình Phước.



Đó cũng là áp lực dành cho HLV Kim Sang-sik. Sau trận đấu với Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2024 diễn ra cách đây 4 tháng, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới lại phải đối diện với một đối thủ khó nhằn. Suốt thời gian vừa rồi, ông Kim cùng các cộng sự tỏa đi giải hạng Nhất đến V.League, nhằm tuyển chọn hiền tài cho ĐT Việt Nam. May mắn không đứng về phía ông Kim. Hàng tấn công của "Những chiến binh sao Vàng" sứt mẻ trụ cột. Văn Toàn tái phát chấn thương gân khoeo dù mới chỉ trở lại đầu tháng 3. Tệ hơn, Vĩ Hào và Xuân Son nghỉ tới cuối năm 2025. Trong khi đó, Thanh Bình, Tiến Linh, Ngọc Quang phập phù về phong độ. Cái tên đáng tin cậy nhất là Hai Long lại không chơi trung phong tại Hà Nội lẫn ĐT Việt Nam.

Hàng tấn công lợi hại nhất AFF Cup 2024 đã không còn là chính mình chỉ sau 4 tháng. Điều đó buộc HLV Kim Sang-sik phải lựa chọn gương mặt khác trong đợt tập trung vào tháng sau. Đúng ở thời điểm ông Kim trăn trở, Công Phượng lại chơi quá hay tại giải hạng Nhất. Ở 3 trận gần nhất, cầu thủ này ghi 3 bàn và có 3 đường kiến tạo. 6 bàn thắng từ dấu giày của Công Phượng giúp Bình Phước có 9 điểm tuyệt đối, qua đó giữ vững vị trí nhì bảng chung cuộc.

Đáng nói, Công Phượng tỏ ra cực kỳ sắc sảo ở khả năng đá phạt. Trong 2 trận liên tiếp gần đây, anh ghi 3 bàn từ những quả đá phạt trực tiếp. Đó là điều hiếm khi xuất hiện trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Dùng Phượng sao cho hữu dụng?

Một năm qua, HLV Kim Sang-sik không triệu tập Công Phượng. Giai đoạn đầu nhiệm kỳ, ông không có thông tin về chân sút sinh năm 1995. Đơn giản, anh mất hút trong lực lượng của Yokohama FC. Đó là lý do mà đầu mùa giải này, Phượng phải quay trở về Việt Nam với lời mời từ đội hạng Nhất là Bình Phước. Nhưng ngay cả khi Công Phượng hồi hương, ông Kim vẫn không đoái hoài. AFF Cup 2024 trở thành giải Đông Nam Á thứ 2 liên tiếp, cầu thủ này vắng mặt ở ĐT Việt Nam. Những chuyên gia cố gắng tìm lý do giải thích cho việc HLV Kim Sang-sik không trao cơ hội cho Công Phượng. Họ đồng tình cầu thủ này rất mạnh trong khâu ra quyết định. Nhưng ngược lại, anh lại không phải mẫu tiền đạo tích cực trong tranh chấp, hoạt bát khi di chuyển. Bên cạnh đó, với đẳng cấp của Công Phượng, việc để anh ở ghế dự bị cũng tạo ra nhiều tranh cãi.

Câu chuyện Công Phượng không được lên ĐT Việt Nam cũng sớm được gác lại một bên, khi Tiến Linh và Xuân Son chơi quá hay ở AFF Cup 2024. Kể cả sau khi Xuân Son chấn thương, hiệu suất săn bàn nổi bật của Tiến Linh tại V.League trong giai đoạn đầu năm 2025 cũng đủ thuyết phục người hâm mộ quên đi Công Phượng.

Nhưng như đã phân tích từ đầu, đây không phải là thời điểm mà các chân sút trong tay HLV Kim Sang-sik lành lặn về thể chất hay sắc bén trước cầu môn đối thủ. Ở chiều ngược lại, Công Phượng lại khẳng định mình tại mùa 2024/25, với 9 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo thành bàn cho đến hiện tại.

HLV Kim Sang-sik chẳng có lý do gì để không gọi lên ĐT Việt Nam. Và điều khiến ông bận tâm lúc này hiển nhiên là dùng anh thế nào sao cho hiệu quả, một khi đã trao cơ hội cho cầu thủ 30 tuổi này. Thực tế, Phượng vẫn chơi… không hay trong cả trận đấu. Ngoài các tình huống thể hiện giá trị ngôi sao ở các bàn thắng, Công Phượng không đóng góp nhiều vào mạch trận của Bình Phước. Đây là vấn đề mà không phải người hâm mộ nào cũng để tâm, nhất là khi họ dễ dàng bị thuyết phục lại từ những bàn thắng của Công Phượng.

Ở tuổi 30, sức bền của tiền đạo quê Nghệ An bị ảnh hưởng đáng kể. Ý thức phòng ngự của anh vốn dĩ cũng không nổi trội kể từ trước đó. Việc Công Phượng chơi rộng như ở Bình Phước cũng khiến cho HLV Kim Sang-sik khó lòng xếp anh vào một vai trò phù hợp. Phượng khó có thể đá tiền vệ trung tâm như Quang Hải, Hoàng Đức. Nhưng để anh đá ở vị trí tiền đạo cắm ngay từ đầu cũng không phải một giải pháp khả thi.

Dựa trên nền tảng thể chất cùng sự bùng nổ ở quãng thời gian cuối trận, việc xếp Công Phượng vào sân ở giai đoạn 25 phút cuối, trong vai trò một hộ công hay tiền đạo cắm được cho là phù hợp với HLV Kim Sang-sik. Lúc đó, Phượng có thể phát huy nhiều hơn ở khả năng ra quyết định và tạo bước ngoặt. Ngoài ra, thể lực của anh cũng đủ dồi dào để tham gia nhiều hơn vào các tình huống của ĐT Việt Nam, từ phản công đến phòng ngự từ xa.

Công Phượng đánh tiếng với ĐT Việt Nam Sau khi có bàn thứ 9 cho Bình Phước mùa này, Công Phượng bày tỏ niềm vui khi đóng góp vào thành công của đội nhà. Cũng nhân dịp này, cầu thủ 30 tuổi mong muốn trở lại ĐT Việt Nam. Anh chia sẻ: Tôi luôn dặn mình cố gắng tập luyện hàng ngày. Tôi sẽ nỗ lực cống hiến cho CLB, mong đội có suất thăng hạng. Còn về ĐT Việt Nam, khi đội cần Phượng thì em luôn sẵn sàng". Đây không phải lần duy nhất Công Phượng đưa ra thông điệp kể trên. Ngay khi gia nhập Bình Phước, chân sút này khẳng định sẽ cố gắng hết sức nếu ĐT Việt Nam triệu tập trở lại.



