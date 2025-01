Công Phượng "gây sốt" trước HAGL, sáng cửa thay thế Xuân Son ở tuyển Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Ở mùa giải 2024/25, Công Phượng đã ghi tới 6 bàn thắng cho câu lạc bộ Bình Phước chỉ sau 7 trận ra sân, bao gồm 4 bàn ở giải hạng Nhất và 2 bàn ở Cúp Quốc gia. Đây rõ ràng là một thành tích quá ấn tượng của một tiền đạo hoạt động rộng như Công Phượng.

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn tin rằng Công Phượng chính là giải pháp thay thế cho Nguyễn Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam. Chấn thương nặng của Xuân Son sẽ khiến tiền đạo nhập tịch này phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian khá dài.

Do đó, huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn có thể sẽ trao cơ hội cho Công Phượng để chân sút xứ Nghệ gánh vác hàng công của đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu lớn sắp tới./.

Tác giả: Viết Thành

Nguồn tin: vietnamplus.vn