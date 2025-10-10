Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"

Ngày 10-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có báo cáo gửi Sở Y tế vụ việc cán bộ sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, liên quan tới một nam bác sĩ vừa siêu âm cho bệnh nhân, vừa xem bóng đá trên điện thoại.

Hình ảnh bác sĩ vừa siêu âm vừa xem bóng đá trên điện thoại gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 6-10, tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, khi chưa có bệnh nhân đến khám, một bác sĩ có sử dụng điện thoại để làm việc riêng.

Trong lúc đang sử dụng điện thoại, người nhà bệnh nhân đến và đưa người bệnh vào phòng siêu âm, đồng thời quay video. Khi tiến hành thăm khám (siêu âm), bác sĩ chưa kịp tắt điện thoại và vẫn để thiết bị trên bàn làm việc, dẫn đến hiểu lầm rằng bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại, khiến người nhà bệnh nhân bức xúc.

Sau đó, người nhà bệnh nhân có đăng clip lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Ban Giám đốc đã gặp gỡ người bệnh và gia đình để giải thích, đồng thời cam kết chấn chỉnh, thay đổi tác phong làm việc của cán bộ y tế nhằm đảm bảo chất lượng thăm khám.

Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân đã họp, thông tin toàn bộ sự việc đến cán bộ, đồng thời phê bình tập thể khoa về tác phong, thái độ phục vụ người bệnh.

Đồng thời, thống nhất điều chuyển bác sĩ bị phản ánh về công tác tại phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động