Ập vào nhà trọ Quốc Việt, bắt bà chủ Nguyễn Thị Phú và 15 người khác

Tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Quốc Việt thuộc khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Phú (SN 1981) trú phường Hoài Nhơn, chủ nhà trọ Quốc Việt cùng 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua, ăn thua bằng tiền.

Các tang vật bị thu giữ trên chiếu bạc. Ảnh: CA Gia Lai

... Hình ảnh các đối tượng. Ảnh: CA Gia Lai

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 73 triệu đồng, trong đó thu giữ trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: tiền mặt và đồ vật liên quan đến đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang chủ yếu cư trú tại các phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây; ngoài ra còn có đối tượng đến từ Khánh Hòa.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

