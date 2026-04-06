9 ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm chủ nhiệm các ủy ban, cơ quan của Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban, cơ quan của Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Media Quốc hội

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 6-4, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó là dự thảo nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đối với nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98,60% tổng số đại biểu).

Theo đó danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà dưới đây.

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông sinh năm 1970, quê TP Cần Thơ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Ông sinh năm 1969, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Ông sinh năm 1973, quê Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ông sinh năm 1969, quê Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ông sinh năm 1972, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bà sinh năm 1970, quê TP Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Ông sinh năm 1972, quê Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bà sinh năm 1964, quê quán Hà Tĩnh. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

Đối với nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96,20% tổng số đại biểu).

Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông sinh năm 1974, quê TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ