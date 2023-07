44 khách phải rời khỏi máy bay Pacific Airlines vì quá nóng

Sáng 1/7, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xác nhận thông tin trên với VTC News.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin. Ngay sau khi sự việc xảy ra (tối 21/6), hãng đã có báo cáo gửi Cục Hàng không. Nguyên nhân máy bay quá nóng là do hỏng APU, hệ thống nguồn phụ để cung cấp điện cho điều hòa không khí trên máy bay khi đang đỗ", ông Thắng nói.

Lúc 21h28 ngày 29/6, trực ban trưởng nhận thông tin từ an ninh sân đậu sự việc máy bay A320-VNA565 chuyến bay BL6068 đường bay SGNDAD đã sắp xếp xong khách vị trí đỗ số 94, nhưng do thiếu xe thổi khí lạnh cho máy bay nên khoảng 40 hành khách đã đi xuống sân đỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, trực ban trưởng triển khai đến các đơn vị liên quan đồng thời cùng các đơn vị xuống hiện trường kiểm tra. Thực tế chuyến bay BL6068 đường bay SGN/DAD giờ kế hoạch bay lúc đầu là 18h20, số khách là 185 khách. Do phát sinh hỏng APU nên máy bay được kéo từ vị trí đỗ 44 ra vị trí đỗ 94. Sau khi đón xong 185 hành khách, do thiếu xe thổi khí lạnh nên trên máy quá nóng, một số hành khách không chịu nỗi đã đi xuống sân đỗ (khoảng 40 khách). Do có xe Cobus sẵn nên nhân viên an ninh sân đỗ đã phối hợp hãng hàng không cho số hành khách trên lên xe đảm bảo trật tự.

Có 44 hành khách từ chối không tiếp tục chuyến bay trên và vào nhà ga, hãng hàng không Pacific Airlines bố trí 38 khách trên sang chuyến bay kế tiếp BL6070 SGN/DAD để đi, còn 6 khách chuyển sang chuyến bay của VNA sáng 30/6/2023 để đi. Số khách còn lại đồng ý tiếp tục hành trình, chuyến bay cất cánh lại lúc 23h cùng ngày (chậm 4 giờ 30 phút so với kế hoạch bay ban đầu).

Trực ban trưởng cùng các đơn vị tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc để làm căn cứ giải quyết sự việc sau này, yêu cầu Pacific Airlines báo cáo làm rõ nguyên nhân về sự cố chuyến bay trên đến Cảng Vụ Hàng không miền Nam và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo quy định.

