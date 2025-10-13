4 người trong gia đình người phụ nữ gốc Việt qua đời bí ẩn tại nhà riêng ở Mỹ

Hiện trường vụ án nơi bốn người trong một gia đình đều qua đời - Ảnh: SAN FRANCISCO CHRONICLE

Theo nguồn tin của báo San Francisco Chronicle, người phát hiện vụ việc là anh trai ông Thomas Russell Ocheltree (57 tuổi - một trong các nạn nhân) sau khi không liên lạc được với em trai gần một tuần.

Bốn nạn nhân được xác định là ông Ocheltree, vợ là bà Paula Truong (53 tuổi) - một người Mỹ gốc Việt, cùng hai con gái Alexandra và Mackenzie Ocheltree.

Cảnh sát tìm thấy thi thể ông Ocheltree và hai con gái trong phòng ngủ, thi thể được phủ một phần chăn, không có dấu hiệu ẩu đả. Tuy nhiên khuôn mặt ông Ocheltree bị sưng và có vết máu quanh đầu. Bà Truong được phát hiện treo cổ trong gara.

Theo cảnh sát, vụ việc vẫn đang được điều tra và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân chưa được công bố. Văn phòng giám định y khoa San Francisco cho biết quá trình khám nghiệm vẫn đang diễn ra.

Hai nguồn tin từ Đài KTVU cho rằng đây có thể là một vụ giết người rồi tự sát, song cảnh sát vẫn giữ nguyên nhận định ban đầu là "vụ án có dấu hiệu của yếu tố tội phạm", với cái chết của các nạn nhân đều cho thấy sự bất thường.

Anh trai của ông Ocheltree cho biết ông đến nhà em trai ngày 6-10 sau nhiều ngày không thể liên lạc, khi đó bà Truong ra mở cửa và nói chồng bà đang về từ một giải golf ở Monterey và bị mất điện thoại.

Tuy nhiên đến ngày 8-10, người anh quay lại, phá cửa vào nhà và phát hiện cả gia đình đã chết.

Các hồ sơ công khai cho thấy vợ chồng bà Truong và ông Ocheltree gặp nhiều khó khăn tài chính trong những năm gần đây, dù cả hai đều là doanh nhân điều hành nhiều cơ sở kinh doanh ở khu vực vịnh San Francisco.

...

Hai người kết hôn năm 2006 và từng sở hữu căn nhà tại 930 đại lộ Monterey, nhưng bị tịch thu vào năm 2024 sau khi vỡ nợ khoản vay thế chấp hơn 2,2 triệu USD. Ngôi nhà sau đó được bán đấu giá cho một công ty tài chính với giá 2 triệu USD.

Gia đình bà Truong tiếp tục gặp rắc rối vào đầu năm 2025, khi Ngân hàng Discovery Bank kiện bà Truong vì khoản nợ thẻ tín dụng lớn và tòa án buộc bà phải trả hơn 18.000 USD.

Ngoài ra hồ sơ thuế bang California ghi nhận các khoản nợ thuế bán hàng của công ty bà lên tới 47.000 USD.

Bà Paula Truong được biết đến là chủ chuỗi cà phê Orbit Coffee mở năm 2019 với mục tiêu quảng bá cà phê Việt Nam tại Mỹ. Bà từng chia sẻ mong muốn tạo ra một quán cà phê "nơi mình có thể cùng các con thưởng thức cà phê Việt". Orbit Coffee từng có chi nhánh tại San Francisco, Oakland và San Jose, nhưng phải đóng cửa tạm thời vào năm 2023. Bên cạnh đó vợ chồng bà Truong còn sở hữu gara sửa xe Zentrum Motors ở West Oakland - vẫn đang hoạt động - và một cửa hàng rượu nhỏ tên Starr Spirits gần nhà. Hiện cảnh sát San Francisco vẫn tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết thương tâm của gia đình này.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ