34 giờ đồng hồ truy bắt nhóm cướp tại Hà Tĩnh

Lần theo dấu vết

Tối 20/9, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh vừa bắt giữ 02 đối tượng: Nguyễn Hoàng Bảo An (SN 2006) và Nguyễn Hoàng Tuấn Khang (SN 2008), cùng trú tại xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 18/9, Công an TP.Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Q. (SN 1962), trú xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh. Theo bà Q. trình bày, khi đang đi trên QL1A, đoạn đường Trần Phú, thuộc địa bàn xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, bà đã bị 02 đối tượng đi xe máy cướp đi một dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

QL1A đoạn qua đường Trần Phú đoạn quan trục đường– nơi xảy ra vụ cướp (ảnh google map).

Nhận thấy, đây là vụ việc có tính rất nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi rất liều lĩnh ngay trên trục đường QL1A, giữa trung tâm thành phố, cho thấy sự manh động, gây hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP.Hà Tĩnh đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triền khai lực lượng, tổ chức phương án truy bắt nóng các đối tượng, tránh “mất dấu”.

11 cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Tĩnh được chia thành 02 mũi: Mũi một, triển khai truy vết nóng, xác định hướng tẩu thoát của nhóm đối tượng. Mũi hai: Triển khai sàng lọc, khoanh vùng, xác định danh tính nghi phạm. Tuy nhiên, CQĐT gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều thời điểm gần như “tắc nghẽn” trong quá trình truy vết hướng tẩu thoát của nhóm đối tượng này, bởi những manh mối có được gần như bằng không.

Tổ công tác xuyên ngày, đêm, lần từng manh mối nhỏ nhất để tìm các dữ liệu phục vụ quá trình truy vết.

Đại uý Nghiêm Mạnh Hùng, Đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh - người trực tiếp tham gia chỉ huy truy vết cho hay, chiếc xe nhóm đối tượng sử dụng thực hiện hành vi cướp đã được chúng bịt kín biển số; bịt kín mặt, chính vì vậy, việc nhận dạng, xác định hướng di chuyển của nhóm đối tượng vô cùng khó.

Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt bằng được, CQĐT đã lần tìm từng manh mối nhỏ nhất. Từ lời khai của bị hại, nhân chứng… bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, CQĐT đã “ráp” thành công tất cả các dữ liệu, xác định chính xác hướng tẩu thoát của nhóm đối tượng đã di chuyển theo hướng về huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Quá trình truy vết, tổ công tác Công an TP.Hà Tĩnh nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, qua đó, góp phần nhanh chóng truy bắt thành công nhóm đối tượng.

Ngay lập tức, CQĐT Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị thuộc Công an huyện Nam Đàn khoanh vùng nghi phạm. Phương án loại trừ được các cán bộ, chiến sỹ tổ công tác triển khai nhưng, một lần nữa, CQĐT gần như rơi vào ngõ cụt khi không thể xác định nghi phạm.

Bất ngờ danh tính nhóm cướp

Khó khăn là vậy nhưng bằng kinh nghiệm dày dặn, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP, tổ công tác xác định, Nguyễn Hoàng Bảo An (SN 2006), học sinh lớp 12 trường THPT Nam Đàn 1 (đóng trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là nghi phạm số 1 thực hiện vụ cướp.

Đấu tranh điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Hoàng Bảo An đã thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của An, CQĐT tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn Khang, (SN 2008), hiện đang học lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Nguyễn Hoàng Tuấn Khang cũng chính là em trai ruột của Nguyễn Hoàng Bảo An.

Nguyễn Hoàng Bảo An bị bắt giữ tại CQĐT.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, cả hai là anh em ruột, bố làm nghề tài xế container chạy tuyến Bắc – Nam, mẹ làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn nên thường xuyên vắng nhà. Vốn nghiện game, không có tiền tiêu xài nên An rủ em trai đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Khang đồng ý. Sau đó, An điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter màu đen-xám, BKS: 73F1-418.28 chở Khang đi tìm “con mồi”. Khi đi đến đường tránh TP.Vinh thì An dừng xe, bịt biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện rồi đổi lái để Khang lên điều khiển xe máy chở An tiếp tục di chuyển dọc theo QL1A.

Khi đến Thành phố Hà Tĩnh, trên đường Trần Phú thuộc địa phận xã Thạch Trung, Khang phát hiện bà Nguyễn Thị Q. điều khiển xe đạp đi cùng chiều phía trước trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng. Lúc này, Khang nói với An điều khiển xe đi áp sát rồi dùng tay giật lấy sợi dây chuyền, sau đó tẩu thoát về huyện Nam Đàn.

Nguyễn Hoàng Tuấn Khang tại CQĐT.

Sợi dây chuyền cướp giật được Khang mang đến một tiệm vàng thuộc thị trấn Nam Đàn bán với số tiền 6,2 triệu đồng. Số tiền bán vàng hai anh em An sử dụng tiêu xài và chơi điện tử hết.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Nguyễn Hoàng Bảo An và Nguyễn Hoàng Tuấn Khang còn khai nhận, vào cuối tháng 3/2023, cả 2 đã từng thực hiện hành vi cướp giật 01 sợ dây chuyền vàng của một người phụ nữ khác tại địa bàn thị trấn Nam Đàn.

Bắt giữ thành công nhóm đối tượng, các cán bộ, chiến sỹ tổ công tác nở nụ cười nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Khi xác định được danh tính nghi phạm, chúng tôi rất bất ngờ vì cả hai là học sinh lại là anh em ruột, tuổi đời còn rất trẻ. Đây là hành trình truy vết nóng nhằm tránh mất dấu đối tượng nên tất cả các phương án chỉ đạo của cấp trên chúng tôi đều phải tổ chức triển khai rất nhanh. Dù khó khăn, vất vả suốt 34 giờ đồng hồ truy vết, anh em chiến sỹ trắng đêm không ngủ nhưng động lực khiến cả tổ công tác không biết mệt, quyết tâm truy bắt bằng được đó chính là sự động viên, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp nhiệt tình của bà con nhân dân và sự hỗ trợ tận tình của các lực lượng cơ sở tại các địa phương”, Đại uý Nghiêm Mạnh Hùng chia sẻ.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT Công an Thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Bảo An, Nguyễn Hoàng Tuấn Khang về hành vi “Cướp giật tài sản”. Riêng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn Khang, CQĐT đang thực hiện biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, phối hợp với các đơn vị có liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn