1 con cá nấu canh cho 50 trẻ ăn, sở yêu cầu tăng cường kiểm tra bữa ăn mầm non

Ngày 14-7, tại buổi tập huấn "Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập theo thông tư 49/2021/TT-BGDDT", bà Lương Thị Hồng Điệp - trưởng phòng mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - nhấn mạnh các nhóm lớp cần quan tâm đến yêu cầu nuôi dưỡng trẻ trong các nhóm lớp mầm non tư thục.

Theo đó, các cơ sở mầm non phải đảm bảo thực đơn chi tiết, rõ ràng, minh bạch theo yêu cầu dinh dưỡng; đảm bảo dụng cụ nấu nướng, bảo quản thực phẩm, bát đũa, đồ dùng theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức dành thời gian đi dự giờ ăn ở các nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập; kiểm tra việc thực hiện nuôi dưỡng trẻ tại các nhóm lớp tư thục

Trước đó, trong đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở mầm non ngoài công lập vừa qua, đoàn kiểm tra sở ghi nhận việc một số nhóm lớp lơ là trong thực hiện vệ sinh nấu nướng cũng như dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ. Đặc biệt, không ít nơi có tình trạng thực đơn không đảm bảo, món ăn rất lỏng lẻo, ít rau.

"Một con cá với một mớ rau vậy mà nấu canh cho gần 50 trẻ ăn. Tuy bữa này còn có thêm thịt xốt cà chua nhưng với một ít rau và con cá như vậy mà cho chừng đó trẻ ăn là không ổn" - bà Điệp nói sau khi đưa hình ảnh thu được trong đợt kiểm tra.

Một tuần sau đợt kiểm tra đột xuất, các cơ sở mầm non bị phát hiện các lỗi sai như vậy đã khắc phục.

"Bản thân tôi không muốn đưa những hình ảnh này ra nhưng nếu nói suông suông, chung chung thì chưa thấm. Tôi mong từ cái sai của những nhóm lớp đó, những nhóm lớp khác nhìn vào để điều chỉnh lại nơi cơ sở mình" - bà Điệp nhắn nhủ.

Chia sẻ với các nhóm trẻ mầm non về điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, nhưng đã làm ngành mầm non phải đặt tình yêu với nghề, với trẻ lên trước. Vì vậy điều cần thiết là cơ sở cần làm đúng quy định và đúng với lương tâm đạo đức làm nghề.

Nhóm lớp mầm non cần thực hiện 4 vấn đề Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị nhóm lớp mầm non độc lập nghiêm túc thực hiện 4 vấn đề. Thứ nhất, nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chế độ cho người lao động. Thứ hai, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Thứ ba, phải đưa ra quy tắc ứng xử giữa chủ nhóm lớp với giáo viên, giáo viên với trẻ, với phụ huynh. Thứ 4, cần cập nhật đầy đủ thông tin, công khai minh bạch.

