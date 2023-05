Cháu bé tử vong sau khi sốt cao tại cơ sở mầm non

Theo Công an TP HCM, ngày 27/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi sốt cao tại cơ sở mầm non tư thục.

Điểm giữ trẻ M.N ở huyện Châu Thành. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng).

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, bé trai tử vong tên B. (20 tháng tuổi) con chị Nguyễn Thị T. (trú ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Chị T. gửi con tại cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc. Tuy nhiên, theo xác định của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, cơ sở này chưa được Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành cấp phép thành lập.

Theo TTXVN, trước đó, khoảng 14h35, ngày 25/5, người giữ trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc phát hiện cháu B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ cháu là chị Nguyễn Thị T. và yêu cầu người nhà đến đón cháu B. về để đưa đi khám bệnh.

Lúc này chị T. đang làm việc tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) điện thoại nhờ cha ruột đến đón cháu B. về.

...

Khoảng 14h55, cha chị T. đến Cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc đón cháu, phát hiện cháu B. bị sốt cao nên nhanh chóng chở cháu về nhà.

Sau đó cháu B. được mẹ đưa đến Bệnh viện huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, để cấp cứu. Qua quá trình cấp cứu tích cực ở bệnh viện huyện hơn 1 giờ, đến khoảng 17h cùng ngày, cháu B. tử vong tại bệnh viện huyện.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cử đại diện đến thăm gia đình cháu B. tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để động viên, thăm hỏi, chia sẻ cùng với phụ huynh.

Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Châu Thành cũng khẩn trương khám nghiệm để xác định nguyên nhân cháu B. tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

Tác giả: Tùng Nguyễn

