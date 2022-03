Xuất hiện clip ông Lê Tùng Vân 'múa võ', cầm xà beng đập phá vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao?

Vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thời gian qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài những thông tin được Cơ quan chức năng chính thức công bố, trên mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến địa điểm này.



Mới đây nhất, trên mạng xã hội TikTok vừa truyền tay nhau đoạn clip với tiêu đề: "Thầy ông nội tức giận khi không tìm thấy Diễm My". Thầy ông nội ở đây chính là ông Lê Tùng Vân - người tự xưng đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai", còn Diễm My là nữ sinh "mất tích bí ẩn" sau khi đến Tịnh thất tu học.

Nhiều người đang truyền tay nhau đoạn clip với dòng chú thích: "Thầy ông nội tức giận vì không tìm thấy Diễm My).



Theo đoạn clip vừa mới lan truyền này cho thấy, một người đàn ông mặc áo nâu được cho là ông Lê Tùng Vân tỏ ra tức giận, liên tục gào ghét, cầm xà beng khua khoắng trước mặt nhiều người vì lý do... không tìm thấy Diễm My.

Người đàn ông mặc áo nâu được cho là Thầy ông nội, thực hư ra sao?

...



Ngay lập tức đoạn clip này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khá tò mò về đoạn clip này, bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng đặt câu hỏi: "Ông Lê Tùng Vân sức khỏe yếu, đang tại ngoại, liệu có thể "múa võ" như vậy không?".

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đoạn clip nói trên đã bị cắt ghép từ một clip gốc xuất hiện trên mạng vào tháng 12/2021. Người trong clip là một thành viên thuộc nhóm giả sư, do mẫu thuẫn tranh chấp đất với chủ hộ, người đàn ông mặc áo nâu đã tỏ ra hung dữ, cầm xà beng đe dọa chủ đất.

Thực tế, clip người đàn ông mặc áo nâu cầm xà beng dọa người khác xuất hiện từ năm ngoái



Như vậy, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip nói trên không phải là ông Lê Tùng Vân. Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng tỉnh Long An từng thông tin, hiện tại, vẫn chưa tìm thấy nữ sinh Diễm My. Những người trong Tịnh thất Bồng Lai cũng khẳng định không biết Diễm My ở đâu.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn