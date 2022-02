Xôn xao clip nhân viên bất động sản hớt hải chạy khắp bãi đất trống để chốt đơn, liên tục hô to "khách đã cọc"

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh các nhân viên thi nhau chạy tới chạy lui để thực hiện việc mua bán đất khiến nhiều người choáng váng.

Theo như tìm hiểu, sự việc trên được ghi lại tại bãi đất trống thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Xôn xao clip công ty bất động sản chốt cọc đất "vui như hội"

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, các nhân viên bất động sản đua nhau chạy, tay cầm sổ đỏ thông báo đã "chốt đơn" cho khách mua lô đất.

Chỉ trong ít phút, những người này liên tục hô to "khách đã cọc". Kế đó, một nữ MC cũng dùng loa phát thông báo "các lô đất 4, lô 5, lô 13, lô 19 khách đặt cọc đất rồi nhé". Sức mua nóng đến nỗi có người phải nhắc khéo: Coi chừng mấy anh cọc trùng!

Đoạn clip này sau khi xuất hiện đã khiến nhiều người chú ý, nhiều ý kiến cho rằng phía công ty bất động sản đang dàn dựng để làm sốt đất, việc mua bán trong ít phút là không đúng sự thật.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, những người xuất hiện trong clip trên là nhân viên của Công ty bất động sản N.K (trụ sở nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

... Thời gian gần đây, công ty này liên tục rao bán các lô đất tại huyện Lộc Ninh với giá từ 350 triệu đồng.



Liên quan đến sự việc nói trên, PV Thanh Niên đã liên hệ với đường dây nóng của Công ty N.K. Qua trao đổi, một người đàn ông trả lời dự án mới được mở bán và khách đã chốt cọc gần hết, chỉ còn vài lô. Nếu có nhu cầu, công ty sẽ có xe đón, đưa đến trực tiếp dự án để xem đất.

Bên cạnh đó, trao đổi với PV báo Thanh niên, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh (H. Lộc Ninh) khẳng định với PV Thanh Niên tại địa phương hiện không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép. Hiện chỉ có 1 tập đoàn mới đang làm thủ tục, nhưng còn lâu nữa mới xong.

Nhân viên bất động sản đua nhau chạy "chốt đơn" bán đất - Ảnh cắt từ clip



Ông Vinh cho biết: "Sáng ngày 20/2, khi nắm thông tin về việc có khoảng 30 xe cùng gần 100 người tập trung để mua bán bất động sản, UBND xã đã cử công an cùng các lực lượng xuống làm việc. Buổi sáng, nhóm người này nói không tổ chức. Tuy nhiên khi các lực lượng rút về thì nhóm người này lại làm".

Cũng theo ông Vinh, UBND xã sau đó đã mời một số người liên quan về làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người, không báo với chính quyền địa phương để giám sát. Và giao dịch bất động sản nhưng không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Hiện UBND xã cũng đã có báo cáo sự việc với UBND huyện cùng các cơ quan chức năng.

"Nhu cầu mua bán của người dân là chính đáng. Dù vậy, UBND xã cũng khuyến cáo người dân mua bán hay chốt cọc bất động sản cần cẩn trọng, tìm hiểu và xác định thật kỹ, tránh lãnh hậu quả pháp lý về sau", ông Vinh khuyến cáo.

Tác giả: PV (T/H)

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn