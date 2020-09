Xóa sổ đường dây thầu đề do hai chị em ruột điều hành

Hàng ngày, họ thường xuyên đeo khẩu trang che kín mặt tụ tập tại căn nhà của hai chị em ruột Trần Thị Diễm (SN 1971) và Trần Thị Thúy (SN 1973, cùng ngụ ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên).

Các đối tượng cùng tang vật

Ngay sau đó, Công an huyện Tân Biên đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động của đường dây thầu đề này. Qua đeo bám hoạt động của các đối tượng nghi vấn, trinh sát gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, chúng thường thay đổi số điện thoại liên lạc, cũng như dùng ký hiệu giao dịch tờ phơi với “tay em” nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tân Biên quyết định phá án. Do địa điểm triển khai các phương án bắt gặp rất nhiều khó khăn, cũng như thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, phòng ngừa chúng có thể sử dụng hung khí nguy hiểm để mở “đường máu” thoát thân. Từ nhận định này, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh để đột kích nhiều địa điểm trong đường dây này.

Đúng theo kế hoạch phá án, lúc 17 giờ ngày 4/9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh chia thành 3 tổ công tác, bất ngờ đột kích vào 3 địa điểm: 2 nhà liền kề của 2 chị em Trần Thị Diễm, Trần Thị Thúy và nhà Trần Thị Thiện (SN 1970, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên). Tại hiện trường, Công an bắt 4 đối tượng đang có hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số đề.

Công an thu giữ tang vật gồm: 12 điện thoại di động; 10 phơi số đề, 3 xe máy, gần nửa tỷ đồng và nhiều nữ trang vàng khác có trọng lượng khoảng 8 lượng…

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, đường dây thầu số đề trên do 2 chị em ruột Diễm làm chủ. Diễm và Thúy đã móc nối với các tay em gồm, Nguyễn Kim Chung (SN 1957, ngụ ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên), Thiện và các đối tượng khác. Hàng ngày, các tay em nhận phơi số đề từ những người ham mê cờ bạc. Đến khoảng 15 giờ, chúng sẽ tập hợp thành “phơi” nhắn tin hoặc đọc trực tiếp số cho Diễm và Thúy để hưởng 10% trên tổng số tiền thu được.

Sau đó, Diễm và Thúy tính tiền “xác” phơi đề, tiền trúng sau khi có kết quả xổ số rồi thông báo cho từng tay em biết để chung chi tiền. Ngoài ra, để giúp sức cho Diễm và Thúy còn có Nguyễn Thành Sơn (SN 1960, chồng của Diễm) và Trương Hoàng Lắm (SN 1973, chồng của Thúy) làm nhiệm vụ cảnh giới và thu tiền, chung chi tiền thắng cho các tay em. Hàng ngày, trung bình tiền phơi Diễm và Thúy nhận trên 300 triệu đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã ra quyết định giữ hình sự 4 đối tượng gồm, Diễm, Thúy, Lắm, Chung để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Riêng Sơn và Thiện, Công an cho gia đình bảo lãnh để phục vụ điều tra. Công an đề nghị các đối tượng tham gia đánh bạc còn lại trong đường dây này sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

