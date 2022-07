Xin ngủ nhờ, gã trai mới lớn hiếp dâm con gái chủ nhà

Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đang phối hợp với Công an huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) để điều tra vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, vào khoảng 0 giờ 30 sáng ngày 4-7, trong lúc đang ngủ, vợ chồng chị P. (trú tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) nghe có tiếng động ở giường ngủ của hai con gái là B.T.T.H. (SN 2013) và B.T.T. (SN 2015).

Qua kiểm tra, chị P. phát hiện thì thấy S.Q.C. (SN 2004, là người cùng thôn với chị P.) đang có hành động với cháu H. nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, S.Q.C. khai tối 3-7, C. cùng với anh Q. (bố cháu H.) và một người khác cùng thôn đã uống rượu cùng nhau. Sau đó, C. nói thấy người hơi mệt, xin phép được ngủ lại và được anh Q. đồng ý, đến đêm thì xảy ra sự việc nói trên.

