Xe quá khổ “lộng hành”, lực lượng chức năng vắng bóng

Doanh nhân Việt Nam nhận được phản ánh của người dân sống dọc theo Quốc lộ 8C và Tỉnh lộ 3 thuộc địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về tình trạng xe tải “đại náo” dọc các tuyến đường trên khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc. “Xe tải gì mà chở đất tràn trề, che đậy bạt cũng như không để đất đai rơi vãi trên đường mà không thấy bị công an xử lý”, anh N. (một người dân địa phương) bức xúc nói với phóng viên.

Xe quá khổ, chở có ngọn nối đuôi nhau vào "ăn đất"

Để tìm hiểu sự việc, chiều ngày 7/4, chúng tôi có mặt tại một số địa điểm nằm trên tuyến đường để ghi nhận thực tế. Tại đây, chúng tôi được “mục sở thị” tình trạng xe tải quá khổ, có dấu hiệu vi phạm ngang nhiên hoạt động nhộn nhịp nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.



Sau khi bám theo một số chiếc xe tải chạy dọc các tuyến trường trên, chúng tôi nhận thấy mỗi giờ có hàng chục lượt xe tải “tung tăng” chở đất vượt kích thước thành thùng, che đậy bạt sơ sài khiến đất đai rơi vãi dọc đường, gây bụi và cản trở các phương tiện khác đang tham gia giao thông. Những chiếc xe này đua nhau phóng bạt mạng trên đường khiến các phương tiện khác phải né tránh.

Xe lớn, xe nhỏ nườm nượp trên đường

Liên tục trong buổi chiều ngày 7/4, có hàng trăm lượt xe tải vận chuyển đất từ khu vực núi từ các mỏ đất thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà vận chuyển đi san lấp, có dấu hiệu quá tải trọng, lưu thông trên tuyến QL8C sau đó ra tỉnh lộ 3 chạy về hướng TP. Hà Tĩnh, một số khác thì chạy theo chiều ngược lại.



Hầu hết các lượt xe đều có chung tình trạng chở đất tràn trề, vượt cao quá thùng xe, bạt được che đậy sơ sài khiến đất rơi vãi, bụi bặm mù mịt mỗi khi có xe lưu thông qua, ảnh hưởng đến môi trường, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Không ít xe trong số này được cơi nới để tăng khối lượng vận chuyển. Điều đáng nói, trong khi xe tải mặc sức “tung hoành” trên các tuyến đường thì lực lượng chức năng lại vắng bóng. Suốt thời gian có mặt tại các tuyến đường nói trên, chúng tôi không thấy các hoạt động tuần tra kiểm soát của CSGT.

Có dấu hiệu quá tải trọng.

“Dọc theo tuyến đường này, không khó để người đi đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải lớn, nhỏ với những chiếc thùng xe được cơi nới cao chở đất vô tư qua lại. Xe quả khổ chạy công khai như thế mà không bị công an giao thông kiểm tra, xử phạt thì đúng là vô lý. Nếu cứ thế này thì dân biết kêu ai?”, một người dân sống tại xã Lưu Vĩnh Sơn bức xúc nói.

Xe che bạt không cẩn thận để đất rơi vãi, khiến bụi mù mịt tại các mỏ đất nằm trên QL8C thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn

Thắc mắc về vấn đề này, phóng viên đã có trao đổi với Đại uý Trần Hoàng Hiệp – Đội trưởng Đội CSGT huyện Thạch Hà. Đại úy Trần Hoàng Hiệp nói: “Trong phân cấp, phân quyền tuyến đường này thuộc Đội CSGT Thạch hà phụ trách, trong kế hoạch phân công ngày nào chúng tôi cũng có lịch tuần tra trên tuyến, có khi hôm nay do có vụ tai nạn hoặc có việc đột xuất, cũng có thể do anh em đang đi tuần tra trên tuyến khác nên không có mặt. Hiện lực lượng tương đối mỏng, chúng tôi ghi nhận ý kiến của phóng viên để anh em sắp xếp thời gian tuần tra”.

Ảnh hưởng lớn đến người đi đường

Theo tìm hiểu, dọc theo QL8C hiện có 2 mỏ đất; mỏ của Công ty CP Vận tải và Xây dựng 2/9 (hay còn gọi là mỏ Bích Hoá – PV) có địa chỉ tại xóm Minh Tân, xã Minh Hợp, huyện Quy Hợp (Nghệ An) do ông Nguyễn Viết Cường làm người đại diện; mỏ còn lại là của Công ty CP cơ giới và xây dựng 5/3 (có địa chỉ tại xóm Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) do ông Nguyễn Phi Thanh là người đại diện.



Hai mỏ này đều nằm ở thôn Lâm Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, có trữ lượng khá lớn với mục đích tận thu tài nguyên đất để phục vụ cho các công trình lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cùng với đó là Dự án cải tạo nạo vét Đập Bạng do Công Ty TNHH MTV Vận Tải 179 (có địa chỉ tại nhà ông Phạm Thiện Quỳnh, thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thi công, cho phép tận thu đất sét để bán đi một số điểm trên địa bàn, khiến số lượng xe vận tải lưu thông trên tuyến đường này rất lớn.

Nhu cầu sử dụng đất san lấp cũng như công trình nhiều nên mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe trọng tải lớn nhỏ chở đất, mật độ nhiều, cộng với khối lượng lớn khiến cho tuyến đường QL8C hiện nay đã bị xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nhiều đoạn bê tông thì đã bị bong tróc in rõ dấu xe mỗi khi có xe chạy, còn một số đoạn đường nhựa thì đã bị nứt thành từng mảng nhỏ như mạng lưới chi chít trên mặt đường.

... Mật độ xe chạy liên túc khiến QL8C có hư hỏng nghiêm trọng

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải có dấu hiệu vi phạm mặc sức "tung hoành" nhưng không thấy lực lượng chức năng vào cuộc xử lý khiến người dân bức xúc?



Một số hình ảnh xe có dấu hiệu vi phạm:

Tác giả: Huy Hùng – Cẩm Kỳ

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn