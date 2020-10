Xảy ra mâu thuẫn, vợ dùng xăng đốt nhà để giết chồng

Theo báo giao thông nguyên nhân vụ cháy là do người vợ đã dùng xăng đốt nhà nhằm mục đích giết chồng rồi tự sát nhưng không thành.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/10, tại phòng ngủ ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Lê Quang Trường (SN 1980) và vợ là Triệu Thị Dung (SN 1984) ở thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy. Vụ cháy khiến 2 vợ chồng Trường - Dung bị bỏng, phải đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Rất may, khi xảy ra cháy, hai con của cặp vợ chồng này ngủ ở phòng riêng nên đã kịp thoát ra ngoài. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên và các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

... Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Từ đây, cơ quan Công an đã động viên Triệu Thị Dung đầu thú. Ngày 13/10, Dung đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Dung khai do mâu thuẫn gia đình nên đã mua xăng về phóng hỏa đốt nhà với mục đích để giết chồng rồi sau đó tự sát.

Báo Công Lý cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, tạm giữ Triệu Thị Dung để điều tra hành vi giết người.Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn