Xác định 13 đối tượng liên quan đến vụ án nổ súng tại sới bạc Củ Chi

Những đối tượng bị tạm giữ có vai trò đồng phạm, che giấu tội phạm, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và một số hành vi liên quan khác.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; là em họ của Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) - đối tượng vừa bị cơ quan công an bắn hạ để điều tra về các tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Minh là người đã chở Tuấn "khỉ" đến sới bạc ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều mùng 5 Tết (ngày 29/1). Tại đây, Tuấn cầm súng AK xả súng vào sòng bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Khu vực nơi "Tuấn khỉ" bị tiêu diệt.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, cũng đã có quyết định khởi tố, truy nã, Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý Bà Dòm, sinh năm 1987, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), người giữ 1 tỷ đồng do Tuấn 'khỉ' cướp tại sòng bạc. Ngày 3/2, Phạm Thanh Tâm đã ra công an đầu thú.

Xung quanh vụ việc này, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt giam và tạm giữ 13 người có liên quan để điều tra một số hành vi liên quan đến vụ án. Trong đó có người tiếp tế lương thực cho Tuấn, để đối tượng lẩn trốn nhiều ngày tại một ngôi nhà bỏ hoang ở số 19 Trung Bốn C, ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn... Người này bị theo dấu và bắt giữ ngay thời điểm Công an tiêu diệt Tuấn “khỉ” khuya ngày 13/2.

Chiều nay, tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết: khuya ngày 13/2, các trinh sát đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp nên đã điều động một tốp đặc nhiệm áp sát khu vực, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên đến hơn 22h đêm cùng ngày, phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn 3 phát về phía lực lượng truy bắt với thái độ chống trả hung hãn. Để bảo đảm an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, tốp đặc nhiệm buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn. Tại hiện trường, lực lượng công an tang vật 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Hiện Công an thành phố đang tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như VOV đưa tin, trước đó, chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cầm khẩu súng AK đến sới bạc tại khu vườn nhãn phía sau một căn nhà trên đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi bắn chết 4 người và 1 người bị thương. Sau khi gây án, đối tượng cướp chiếc xe SH và khoảng 1 tỷ đồng rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Lê Quốc Tuấn đã giao số tiền trên cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Trên đường trốn chạy, Tuấn cướp thêm một chiếc xe Nouvo của người dân. Tương tự, khuya 29/1, ông V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, chiếc xe máy hiệu Wave của nạn nhân bị chiếm đoạt, công an nghi vấn vụ cướp này cũng do Tuấn "khỉ" gây ra./.

