Xã Sơn Lễ (Hương Sơn, Hà Tĩnh): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép?

Khai thác đất trái phép bất kể ngày, đêm!

Ngày 07/06, nhận được tin báo phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Sơn Lễ, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận và kiểm chứnh thông tin phản ánh. Có mặt tại thôn Khe Cò, chúng tôi chứng kiến hàng chục xe tải, mang nhãn tên Tân Phố đang “ăn đất” tại đồi của một hộ dân. Theo thông tin người dân phản ánh, thì khu vực đồi này, dàn xe Tân Phố đã lấy đất nơi đây từ nhiều tháng nay, nhưng không hề có cơ quan chức năng nào đến xử lý.

Khai thác đất cả ngày và đêm nhưng không hề bị cơ quan chức năng xử lý



“Xe chở đất qua đắp bên khu công nghiệp, chạy cự ly gần, nên có lúc phủ bạt, có lúc không phủ bạt. Họ lấy cả mấy tháng rồi, bất kể ngày, đêm. Cả cái vùng này, công ty Tân Phố toàn đi khai thác đất trái phép, ai mà chẳng hay. Họ có xe, có máy, có mối quan hệ, nên họ làm được, chứ người khác khai thác là cơ quan chức năng đình chỉ ngay” – Một người dân bức xúc phản ánh. “Họ làm cả mấy tháng trời, cơ quan nào cũng biết, nhưng lờ đi. Mấy chục nghìn khối đất đắp ở đây (mặt bằng khu công nghiệp – PV) đều lấy trái phép từ đó ra cả” - Thêm một phản ánh khác của người dân.

Bụi bay mù mịt trên Đường mòn HCM mỗi lần xe Tân Phố chạy qua



Khi xe của PV vừa vào đến điểm khai thác đất, ngay lập tức có một số người chặn xe để xin được gặp “mong giúp đỡ”. Mang sự việc này phản ánh đến với chính quyền địa phương qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết: “Tân Phố đổ nhà máy may từ lâu nay, bây giờ vẫn làm à?. Để tôi cho anh em xuống xử lý”.

Khi vừa phản ánh xong với vị chủ tịch UBND xã thì điện thoại của PV liên tục nhận được các cuộc gọi từ những số lạ gọi đến với với những gợi ý bất minh. Phải chăng, chính quyền huyện Hương Sơn và xã Sơn Lễ đang dung túng cho hành vi sai phạm này?

Cần quyết liệt xử lý thực trạng này!

Theo tìm hiểu của PV, dàn xe nhãn tên Tân Phố thuộc sự quản lý của công ty CP Xây dựng và Thương mại Tân Phố (gọi là Công ty Tân Phố), có trụ sở tại Khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, do ông Điện Anh Quốc đại diện pháp luật. Công ty này đã nhiều lần bị truyền thông “nhắc tên” do liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép.

Hàng chục nghìn khối đất được khai thác rầm rộ



Để thêm phần xác định rõ sai phạm của công ty Tân Phố, PV liên hệ với Đại úy Phạm Mạnh Hùng – Trưởng công an xã Sơn Lễ. Ông Hùng cho biết: “Khai thác đó là đổ đất cho công trình nhà máy may, do Điện Quốc khai thác, có cả ông Sơn nữa. Còn công ty khai thác tên gì thì tôi không biết. Đất thì còn lấy chỗ này chỗ nọ, nên tôi cũng chưa biết được chủ hộ đó tên gì?".

Khi PV liên hệ với ông Trần Bình Thân, UVBCH huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: “Để tôi gọi điện cho Phòng Tài nguyên Môi trường xử lý, tôi đang bận họp”.

Ông Sơn, đại diện đơn vị khai thác đất trái phép mà nhiều lực lượng chức năng nhắc tới

Theo một số chuyên gia pháp luật, nếu chứng minh được hành vi khai thác đất trái phép và với số lượng nhiều như vậy, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án về hành vi khai thác tài nguyên trái phép theo điều 227 Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cần điều tra làm rõ, lượng đất đắp mặt bằng KCN nhà máy may ở đâu?



Trong khi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên & Môi Trường cùng các đơn vị liên quan đang ra sức siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thì chính quyền xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn lại thờ ơ để hoạt động khai thác đất trái phép với số lượng lớn xảy ra. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm quyết liệt xử lý hành vi khai thác trái phép này để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; sớm dẹp tình trạng bao che, dung túng cho các “công ty con”, “tên xe vua”,... để người dân có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của lãnh đạo của huyện Hương Sơn trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Quốc khánh

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn