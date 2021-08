Vừa chấp hành án tù xong, đối tượng tiếp tục trộm cắp tài sản

Ngày 31/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Võ Tá Minh (SN 1992, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 28/7, anh N.T.T ( trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động (trị giá khoảng 4,6 triệu đồng).

Đối tượng Võ Tá Minh (Ảnh: Cơ quan Công an).

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa đã triển khai lực lượng phối hợp Công an xã Ia Trôk và Công an thị xã Ayun Pa tiến hành điều tra, xác minh.

Đến tối cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện có đối tượng lạ mặt xuất hiện tại xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Võ Tá Minh đã cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh T.

Được biết, đối tượng Minh đã có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản; ngày 21/7/2021 vừa chấp hành xong hình phạt tù tại Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: phapluatplus.vn