Vũ Quang (Hà Tĩnh): Buông lỏng quản lý từ cơ quan chức năng trong việc quản lý tài nguyên đất?

Hiện Trường vụ khai thác đất trái phép tại xã Đức Giang

Theo phản ánh của người dân một số xã thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng các đối tượng khai thác đất trái phép bán cho các cá nhân có nhu cầu về vật liệu đất đắp, đặc biệt là cho các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn toàn huyện được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, khoảng 22h,15 phút ngày 8/4 sau khi nhận thông tin từ người dân phản ánh có một số đối tượng đang khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, PV đã có mặt theo chỉ dẫn của quần chúng nhân dân tại khu vực cầu Áng Ngò, thuộc thôn Văn Giang. Tại đây chúng tôi ghi nhận 1 chiếc máy đào, 1 xe đang đào đất, phía dưới có 3 xe đang chờ đến lượt, phía ngoài 2 xe vừa đổ đất quay về, trong số đó có xe đã hết kiểm định.

Tình trạng khai thác đất trái phép nhằm trục lợi của các đối tượng vẫn tái diễn, dù trước đó đã bị xử phạt

Trong lúc PV đang tác nghiệp, có một người đàn ông giới thiệu tên Nghĩa là chủ máy đào này trao đổi; " em tên là nghĩa, chủ máy đào này, không dấu gì anh bọn em làm đây được mấy ngày rồi, có gì mong các anh bỏ qua. Nói thật bọn em làm đây nói cho thì không đúng, nhưng cũng được chính quyền địa phương họ tạo điều kiện cho làm, nếu không bọn em đâu có làm được.

Thôi, trước lạ sau quen, cho em xin vì mới cách đây không lâu, bọn em vừa bị Công an môi trường xử phạt 45 triệu, giờ các anh làm căng tội bọn em", anh Nghĩa cho biết thêm.

Liên quan vụ việc, PV đã gọi điện trao đổi với ông Nguyễn Minh Vinh, Chủ tịch UBND xã Đức Giang, ông Vinh nói; "cảm ơn anh em, tôi sẽ báo cho các đồng chí Công an xã xuống xử lý".

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường và tiếp nhận thông tin để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

qua sự việc, dư luận đặt câu hỏi; "để xảy ra sự việc này là do sự buông lỏng quản lý, hay là có sự thông đồng, tiếp tay của một số cán bộ trong chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này.

Tác giả: Quang Toản

Nguồn tin: trian.vn