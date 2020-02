Vụ nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi: Tý "bà dòm" khai đưa 1 tỷ đồng cho vợ Tuấn "khỉ"

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") dùng súng AK bắn chết 5 người, làm 1 người bị thương ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin cho biết, trích xuất camera nhà một bị can tên M. Sida, nhận thấy Tuấn “khỉ” có ghé nhà người này và sau đó đi ra mang theo khẩu súng đến hiện trường và gây án. Kiểm tra nhà bị can này, phát hiện thêm 2 khẩu súng bên hồ nước. Công an cũng đang xác minh thêm thông tin người dân cung cấp là thấy các bị can cầm 2 cây súng K59 nữa - nhưng chưa tìm ra.

Về số tiền 1 tỷ đồng, làm việc với cơ quan công an bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý "bà dòm" khai đưa số tiền này cho vợ Tuấn “khỉ”, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai này.

Bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý "bà dòm" khai đưa số tiền này cho vợ Tuấn “khỉ”. Ảnh: Dân Trí

Trong diễn biến khác, 12 bị can liên quan đến vụ án bị tạm giam ở Trại giam Chí Hòa, công an vừa tách 1 số bị can sang giam nơi khác.

Trước đó ngày 19/2, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo truy tìm tang vật của vụ án Lê Quốc Tuấn là 2 xe máy gồm Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 301.98 và xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 595.12. Đây là 2 xe Tuấn "khỉ" sử dụng trong quá trình lẩn trốn.

Đặc điểm tang vật được nhận dạng: Xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3; một xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Công an TP HCM đã phối hợp với các chính quyền địa phương vận động người dân nếu biết 2 xe máy trên thì báo Công an, UBND nơi gần nhất. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM. Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM. Hoặc liên hệ trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272; Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273.

Chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn nổ súng bắn người tại sòng bạc ở khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi). Vụ việc khiến 4 người tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm Tuấn cướp xe máy SH và hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Số tiền hơn 1 tỷ đồng Tuấn đưa cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

Quá trình chạy trốn, nghi phạm Tuấn đã cướp một chiếc xe máy Nouvo của người dân. Sau đó, rạng sáng ngày 30/1, nghi phạm nổ súng khiến một người đàn ông ở quận Thủ Đức tử vong rồi cướp xe máy.

Khẩu súng AK được cho là Tuấn dùng để gây án. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn với tội danh "giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 13/2, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở khu vực giáp ranh giữa huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nên tiến hành vây bắt. Tại đây, Tuấn khỉ đã nổ súng vào lực lượng công an nên bị tiêu diệt.

Ngày 17/2, Viện KSND TP.HCM đã vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 12 người liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn để điều tra về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Trong 12 người trên có Phạm Thanh Tâm (tự Tý "bà Dòm", SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP.HCM). Tâm là người đã giữ số tiền 1 tỷ đồng mà Tuấn "khỉ" cướp được ở sòng bạc, Minh là em họ Tuấn, người đi cùng Tuấn đến sòng bạc nơi nghi phạm xả súng khiến 4 người tử vong.

