Vụ Bố chồng đánh hai cháu nội nhập viện ở Hà Tĩnh: Con dâu đang mang thai, cháu gái vỡ hộp sọ

Sau khi bị bố chồng đánh dẫn đến chấn thương nặng, chị D. cùng 2 cháu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An).

Do tiên lượng xấu nên cả 3 mẹ con chị D. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau đó cháu N. và cháu V. được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Cả 2 cháu bé đều bị chấn thương ở phần đầu

Theo thông tin mới nhất, hiện các nạn nhân đang được bác sỹ tích cực cấp cứu, tiên lượng xấu. Ngoài ra chị D. đang mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần,. Diễn biến sức khỏe thai nhi đang các bác sỹ theo dõi kỹ lưỡng.

Còn cháu N. chấn thương ở phần đầu, sức khỏe đang dần ổn định. Riêng cháu V. được xác định vỡ hộp sọ, hiện lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì khóc và nôn, tiên lượng xấu.

Sau khi gây ra sự việc đau lòng trên, ông C. trốn khỏi nhà và được xác định là uống thuốc bảo vệ thực vật. Hiện ông C. đang được cấp cứu tích cực và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Hai cháu N. và V. đang được cứu chữa tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Đến khoảng 3h ngày 14/11, cả 4 người trong gia đình đang được cấp cứu tại 2 bệnh viện trong tình cảnh không có người thân bên cạnh, chỉ có bà con láng giềng và giáo viên của 2 cháu nhỏ hỗ trợ chăm sóc.

Theo tìm hiểu, vợ chồng ông C. sinh được 3 người con, người vợ đã mất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

... Ngôi nhà nơi chị D. cùng 2 con gái sống chung cùng bố chồng

Sau khi lập gia đình, anh H. và chị D. sinh được 2 người con gái là cháu N. năm nay 9 tuổi và cháu V. 4 tuổi, hiện chị D. đang mang thai đứa con thứ 3. Do hoàn cảnh khó khăn, anh H. thường xuyên phải đi làm ăn xa, vợ và 2 con gái ở chung nhà với ông nội.

Được biết, anh H. mới rời quê vào Đắc Lắk làm việc trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng khoảng 3 ngày. Sau khi nhận được tin dữ, anh H. cũng đang gấp rút trở về quê để chăm sóc gia đình.

Theo người dân địa phương, mâu thuẫn xảy ra trong bữa cơm tối

Trước đó, như An ninh Tiền tệ đã thông tin, vào khoảng hơn 19h ngày 13/11, tại nhà ông H.T.C (SN 1950) ở thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trong bữa cơm tối, ông C. đã đánh con dâu là chị P.T.D (34 tuổi) cùng 2 cháu gái là H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi). Khi bị đánh, cháu N. đã chạy thoát và cầu cứu hàng xóm. Ông C. sau đó bỏ trốn khỏi nhà.

Hiện trường nơi sự việc xảy ra

Ngay sau đó, chị D. và 2 cháu đã được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng chấn thương khá nặng.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã bắt được ông C. trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật và được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được CQĐT công an huyện Nghi Xuân điều tra, làm rõ.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

