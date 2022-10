Vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tử vong trong phòng trọ

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, một người phụ nữ đi làm về phòng trọ trên đường số 4, KP Bình Đường 2, phường An Bình, TP.Dĩ An thì phát hiện chồng là anh C.X.K (28 tuổi, quê Nghệ An) đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây dù cột vào gác.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ.

Bước đầu xác định anh K làm công nhân, đã có vợ và 1 con nhỏ. Thời gian gần đây anh này thiếu nợ bên ngoài và bị chủ nợ liên tục đòi tiền, theo báo Công an TP.HCM.

Tới tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Trước đó một ngày, trong một vụ việc khác, theo báo Thanh Niên, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy dưới đập nước.

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, một số người dân đi câu cá ở khu vực đập Đắk Tôn (phường Phước Bình, thị xã Phước Long). Trong lúc câu cá, mọi người nghe mùi hôi nồng nặc, khó chịu phát ra từ khu vực cỏ rậm rạp bên gốc cây xà cừ lớn.

Đến gần kiểm tra, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước, đang bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Danh tính người tử vong nhanh chóng được xác định là anh N.X.A (34 tuổi), tử vong trong tư thế nằm nổi trên mặt nước, trên người mặc chiếc áo đen; được xác định tử vong từ trước đó, thi thể đang phân hủy.

