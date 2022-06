Việc tử tế: Hai vụ tự tử được người dân phát hiện, cứu giúp

Chân dung 2 người hùng cứu bé gái tại cầu Bến Thủy 2

Thông tin ban đầu, sáng 26/6, ngay khi phát hiện một bé gái chạy xe đạp điện lên cầu Bến Thủy 2 và trèo qua lan can cầu, 2 người đàn ông đã phát hiện và cản kịp thời, kéo bé gái lại không để điều đáng tiếc xảy ra.

Hai người đàn ông không ngại nguy hiểm để cứu bé gái

Tiếp đó, tới trưa một bé chạy xe điện lên cầu Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh cũng có ý định nhảy cầu tự tử. May mắn bé gái cũng được người dân phát hiện, động viên, ngăn cản, đảm bảo an toàn.

Bé gái cũng có ý định nhảy cầu tự tử

Nhiều người bình luận cho rằng có lẽ là do áp lực thi cử hoặc gia đình. Ý kiến khác lo lắng vì các em còn quá nhỏ, suy nghĩ non nớt, dại dột. "Vừa thương vừa giận. Hi vọng sau chuyện này các em sẽ yêu quý cuộc sống và suy nghĩ tích cực hơn".

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam