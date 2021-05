Your browser does not support the video tag.

Nguồn: MXH

Trong clip được ghi lại, một cô gái trẻ đang giằng co với một nam thanh niên ở giữa phố. Trong khi chàng trai ôm lấy chân để cố gắng níu kéo thì cô gái lại liên tục đẩy anh chàng này ra.

Bất chấp việc bị mất mặt trước nhiều người, gã si tình vẫn không chịu buông tay. Thậm chí, trong lúc giằng co qua lại, cô gái còn bị tuột cả tất và giày ra khỏi chân.

Cuối cùng, sau khi giáng liên tiếp cho nam thanh niên 12 cái tát, cô gái cũng thoát ra được.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: thoidai.com.vn